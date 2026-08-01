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Tai nạn tại trang trại lợn ở Thanh Hóa làm 5 người chết: Khởi tố vụ án

| | Doanh nghiệp

Công an khởi tố vụ án hình sự để làm rõ hành vi vi phạm trong vụ tai nạn lao động làm 5 người chết trong trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa.

Liên quan tai nạn lao động làm 5 người chết trong trang trại lợn , trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa xác nhận, Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố vụ án hình sự để làm rõ hành vi “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người”.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 5 người chết tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 17h30 ngày 18/7, anh B.V.V. - công nhân của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa (thôn Trường Giang, xã Thạch Quảng) đang sửa chữa điện tại bể lọc phân thì bị điện giật, rơi xuống hố và có biểu hiện ngạt, khó thở.

Phát hiện sự việc, anh T.V.L. cùng 5 công nhân khác có mặt gần đó lần lượt xuống ứng cứu và gặp nạn. Tất cả các nạn nân đều được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy để cấp cứu, song có 3 nạn nhân tử vong gồm: B.V.V, T.V.L, B.V.T. Đến 9h sáng 19/7, thêm 2 nạn nhân nữa không qua khỏi là anh T.Đ.C. và N.V.T.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, UBND xã Thạch Quảng chỉ đạo các lực lượng tại chỗ phối hợp với doanh nghiệp và các cơ quan chức năng triển khai công tác cứu hộ, sơ cứu ban đầu và huy động phương tiện đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất.

Chính quyền địa phương cũng chủ động phối hợp với các bệnh viện để bảo đảm công tác tiếp nhận, cấp cứu và điều trị, đồng thời thường xuyên theo dõi, cập nhật tình trạng sức khỏe của những người bị thương.

UBND xã Thạch Quảng yêu cầu Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa tạm dừng hoạt động tại khu vực xảy ra tai nạn, rào chắn, đặt biển cảnh báo, bảo quản toàn bộ hồ sơ, tài liệu phục vụ điều tra.

Ba người tử vong do tai nạn ở trang trại nuôi lợn tại Thanh Hóa

Theo Đình Anh/VTCnews

VTCnews

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