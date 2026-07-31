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Phát hiện hơn 100 xe tải trộn bê tông từng đổ 1.200 m³ xuyên đêm, công trình ngầm dài 236 m, sâu 32 m lộ diện

| | Doanh nghiệp

Phát hiện hơn 100 xe tải trộn bê tông từng đổ 1.200 m³ xuyên đêm, công trình ngầm dài 236 m, sâu 32 m lộ diện

Hoạt động thi công từng huy động hơn 100 xe tải trộn bê tông luân phiên ra vào, đưa khoảng 1.200 m³ vật liệu xuống độ sâu tương đương một tòa nhà 6-7 tầng.

Hơn 100 xe bê tông hoạt động xuyên đêm

Đêm 28/4/2020, tại một công trường nằm giữa khu vực đô thị đông đúc, hơn 100 xe tải trộn bê tông liên tục luân phiên ra vào.

Dưới lòng đất, gần 100 kỹ sư và công nhân làm việc xuyên đêm để hoàn thành một trong những hạng mục kết cấu quan trọng của dự án. Để xuống vị trí thi công, công nhân phải men theo cầu thang sắt hẹp dẫn xuống độ sâu khoảng 30 m.

Phát hiện hơn 100 xe tải trộn bê tông từng đổ 1.200 m³ xuyên đêm, công trình ngầm dài 236 m, sâu 32 m lộ diện- Ảnh 1.

Khu vực được thi công là sàn B3C rộng khoảng 600 m². Đến 7 giờ sáng hôm sau, khoảng 1.200 m³ bê tông đã được đổ hoàn tất.

Công trình đặc biệt này chính là ga ngầm Bến Thành, thuộc tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên.

Công trình ngầm sâu bằng tòa nhà 7 tầng

Phát hiện hơn 100 xe tải trộn bê tông từng đổ 1.200 m³ xuyên đêm, công trình ngầm dài 236 m, sâu 32 m lộ diện- Ảnh 2.

Ga Bến Thành dài khoảng 236 m, rộng 60 m và sâu khoảng 32 m, tương đương chiều cao của một tòa nhà 6-7 tầng nhưng toàn bộ không gian nằm dưới mặt đất.

Nhà ga gồm 4 tầng ngầm, là công trình có quy mô lớn nhất trong tổng số 14 nhà ga của tuyến metro số 1. Đây cũng là một trong ba ga ngầm của toàn tuyến, bên cạnh ga Nhà hát Thành phố và ga Ba Son.

Tầng B1 là khu vực sảnh, bán vé và kiểm soát hành khách. Tầng B2 bố trí sân ga của tuyến metro số 1, trong khi các tầng sâu hơn được dành cho chức năng trung chuyển với những tuyến metro khác trong tương lai.

Nhà ga có 6 lối lên xuống cùng hệ thống phòng điện, thông gió, cơ khí và các hạng mục kỹ thuật phục vụ vận hành.

Phát hiện hơn 100 xe tải trộn bê tông từng đổ 1.200 m³ xuyên đêm, công trình ngầm dài 236 m, sâu 32 m lộ diện- Ảnh 3.

Một điểm nhấn của công trình là giếng trời hình hoa sen cao khoảng 6 m, đường kính hơn 21 m, giúp đưa ánh sáng tự nhiên xuống không gian bên dưới.

Từng huy động khoảng 1.000 công nhân

Trong đêm đổ 1.200 m³ bê tông, gần 100 kỹ sư và công nhân trực tiếp làm việc tại khu vực sàn B3C.

Phát hiện hơn 100 xe tải trộn bê tông từng đổ 1.200 m³ xuyên đêm, công trình ngầm dài 236 m, sâu 32 m lộ diện- Ảnh 4.

Ở giai đoạn cao điểm sau đó, công trường từng huy động khoảng 1.000 công nhân để đồng loạt thi công các hạng mục kiến trúc, kết cấu và cơ điện.

Ga Bến Thành được khởi công từ năm 2016. Sau nhiều năm xây dựng, công trình dần hoàn thiện các hạng mục chính, từ kết cấu ngầm, lối lên xuống đến hệ thống thiết bị phục vụ vận hành.

Không chỉ là ga đầu tuyến của metro số 1, Bến Thành còn được quy hoạch trở thành đầu mối kết nối nhiều tuyến đường sắt đô thị trong tương lai.

Phát hiện hơn 100 xe tải trộn bê tông từng đổ 1.200 m³ xuyên đêm, công trình ngầm dài 236 m, sâu 32 m lộ diện- Ảnh 5.

Tuyến metro số 1 dài gần 20 km, gồm khoảng 2,6 km đi ngầm và phần còn lại đi trên cao. Toàn tuyến có 14 nhà ga, trong đó gồm 3 ga ngầm và 11 ga trên cao.

Từ một công trường từng có hơn 100 xe bê tông ra vào xuyên đêm, không gian sâu 32 m dưới lòng đất nay đã trở thành nhà ga trung tâm có quy mô lớn nhất của tuyến metro số 1.

Anh Khôi

markettimes.vn

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