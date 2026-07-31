“Cựu vua cá tra” đòi lại nhà máy 175 tỷ đồng, Camimex thoát phán quyết phải hoàn trả

CTCP Camimex (UPCoM: C MM) vừa công bố bản án phúc thẩm của TAND TP Cần Thơ liên quan đến tranh chấp nhà máy chế biến thủy sản tại KCN An Hiệp (tỉnh Bến Tre cũ).

Theo bản án ngày 23/6/2026, hội đồng xét xử phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm từng tuyên hủy kết quả đấu giá, hủy hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và buộc Camimex trả lại nhà máy; đồng thời đình chỉ giải quyết vụ án.﻿

Camimex mua nhà máy 175 tỷ đồng sau khi BIDV xử lý tài sản bảo đảm

Nhà máy tranh chấp trước đây thuộc sở hữu của Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Hùng Vương Bến Tre - công ty con do Hùng Vương nắm 90% vốn.

Dự án được đưa vào hoạt động từ cuối năm 2015 trên khu đất gần 30.000 m2, có công suất tiếp nhận khoảng 250 tấn nguyên liệu mỗi ngày.

Để bảo đảm các khoản vay tại BIDV, Hùng Vương Bến Tre đã thế chấp toàn bộ quyền sử dụng đất, nhà xưởng, máy móc và thiết bị của nhà máy.

Sau khi nghĩa vụ trả nợ không được thực hiện, BIDV tiến hành xử lý tài sản bảo đảm thông qua đấu giá để thu hồi nợ.

Phiên đấu giá đầu tiên không có người đăng ký tham gia. Tại lần tổ chức thứ hai vào tháng 10/2023, Camimex trúng đấu giá với mức giá 175 tỷ đồng. Doanh nghiệp sau đó ký hợp đồng mua bán, nhận bàn giao tài sản và được sang tên quyền sử dụng đất vào tháng 9/2024.﻿

CTCP Hùng Vương sau đó khởi kiện, yêu cầu hủy các văn bản xử lý tài sản thế chấp, hợp đồng dịch vụ đấu giá, kết quả đấu giá và hợp đồng bán tài sản cho Camimex; đồng thời yêu cầu Camimex hoàn trả đất, nhà xưởng và máy móc cho Hùng Vương Bến Tre.﻿

Hùng Vương Bến Tre, với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, cũng đưa ra các yêu cầu độc lập có nội dung tương tự. Phía doanh nghiệp cho rằng người ký biên bản bàn giao tài sản cho BIDV không đủ thẩm quyền, việc xử lý khối tài sản chưa được hội đồng thành viên thông qua và quá trình đấu giá có vi phạm.﻿

Lập luận của Công ty Hùng Vương Bến Tre

Theo lập luận của Công ty Hùng Vương Bến Tre, người ký biên bản bàn giao tài sản là bà Vũ Ngọc Hạnh Dung khi đó là giám đốc - người đại diện theo pháp luật chỉ là người làm thuê, hiện đã bị bãi miễn vì có nhiều sai phạm trong quá trình làm giám đốc. Bà Dung không có thẩm quyền; việc xử lý tài sản có giá trị lớn chưa được Hội đồng thành viên thông qua; quá trình bán đấu giá tồn tại nhiều vi phạm về trình tự, thủ tục và ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.

Ở cấp sơ thẩm, TAND tỉnh Bến Tre (cũ) chấp nhận các yêu cầu khởi kiện, tuyên hủy kết quả đấu giá, hủy hợp đồng mua bán tài sản và buộc Camimex phải hoàn trả nhà máy. Sau phán quyết này, Camimex, BIDV và đơn vị tổ chức đấu giá đồng loạt kháng cáo.

Tòa phúc thẩm: Hùng Vương không có quyền trực tiếp khởi kiện

Sau đó, cấp phúc thẩm đưa ra nhận định hoàn toàn khác. Hội đồng xét xử xác định Hùng Vương không phải là chủ thể trực tiếp tham gia các giao dịch thế chấp, xử lý tài sản hay mua bán tài sản đấu giá. Dù sở hữu 90% vốn tại Hùng Vương Bến Tre, Hùng Vương vẫn là một pháp nhân độc lập với công ty con, trong khi tài sản tranh chấp thuộc quyền sở hữu của Hùng Vương Bến Tre.

Theo tòa án, việc BIDV xử lý tài sản của công ty con không làm phát sinh quyền khởi kiện trực tiếp của Hùng Vương. Vì vậy, tòa sơ thẩm lẽ ra phải trả lại đơn khởi kiện hoặc đình chỉ giải quyết vụ án thay vì xét xử nội dung.

Vẫn để ngỏ khả năng phát sinh vụ kiện mới

Đối với yêu cầu độc lập của Hùng Vương Bến Tre, Hội đồng xét xử cũng cho rằng doanh nghiệp này không phải là bên ký hợp đồng dịch vụ đấu giá, cũng không tham gia quan hệ pháp luật về đấu giá tài sản nên không có quyền yêu cầu hủy hợp đồng dịch vụ đấu giá hoặc kết quả đấu giá trong vụ án này.

Dù vậy, nếu cho rằng BIDV xử lý tài sản thế chấp trái quy định và gây thiệt hại, Hùng Vương Bến Tre vẫn có quyền khởi kiện bằng một vụ án khác theo đúng quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết.

Với phán quyết phúc thẩm, bản án sơ thẩm buộc Camimex trả lại nhà máy không còn hiệu lực. Tuy nhiên, tòa cũng không kết luận toàn bộ quá trình xử lý tài sản và đấu giá là hoàn toàn đúng quy định, đồng thời để ngỏ khả năng phát sinh một vụ kiện khác nếu Hùng Vương Bến Tre tiếp tục thực hiện quyền khởi kiện theo quy định của pháp luật.

﻿Từ Hùng Vương đến Camimex, nhà máy chứng kiến thăng trầm của các ông chủ

Trước khi vướng vào tranh chấp pháp lý, nhà máy chế biến thủy sản tại KCN An Hiệp từng là một mắt xích trong hệ thống sản xuất của Hùng Vương – doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi ông Dương Ngọc Minh (SN 1956), người được giới đầu tư biết đến với biệt danh "vua cá tra".

Thành lập năm 2003 và niêm yết trên HOSE từ năm 2009, Hùng Vương từng nằm trong nhóm doanh nghiệp cá tra lớn nhất cả nước. Giai đoạn đỉnh cao, tập đoàn sở hữu 11 nhà máy chế biến thủy sản, doanh thu năm 2016 đạt gần 18.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng nhanh chóng đảo chiều khi doanh nghiệp rơi vào khó khăn tài chính. Chỉ sau 3 năm, doanh thu giảm xuống còn hơn 4.000 tỷ đồng. Niên độ 2019, Hùng Vương lỗ hơn 1.000 tỷ đồng, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn và đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục.

Quá trình tái cơ cấu kéo dài khiến Hùng Vương từng bước rời sàn chứng khoán. Cổ phiếu HVG bị hủy niêm yết trên HOSE năm 2020, sau đó bị đình chỉ giao dịch trên UPCoM. Đến cuối năm 2025, doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng, hơn 227 triệu cổ phiếu cũng bị hủy đăng ký giao dịch từ đầu năm 2026.

Trong bối cảnh đó, nhà máy tại Bến Tre được BIDV xử lý để thu hồi nợ và được CTCP Camimex mua lại thông qua đấu giá với giá 175 tỷ đồng.

Camimex là doanh nghiệp chế biến thủy sản thuộc hệ sinh thái Camimex Group (HOSE: CMX), trong đó CMX sở hữu hơn 74% vốn. Ông Bùi Sĩ Tuấn (SN 1971) giữ chức Chủ tịch HĐQT của cả Camimex Group (Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau) và Công ty Cổ phần Camimex.

Đáng chú ý, thương vụ không nhằm mở rộng mảng tôm – lĩnh vực truyền thống của Camimex. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết việc cải tạo các nhà máy chế biến tôm hiện hữu để sản xuất cá sẽ tốn kém và khó đạt hiệu quả. Vì vậy, công ty lựa chọn mua một nhà máy chế biến cá đã hoàn thiện hạ tầng và giao doanh nghiệp cùng hệ sinh thái là Thảo Anh Fish vận hành.

Sau khi tiếp nhận, Camimex đầu tư cải tạo và đưa nhà máy hoạt động trở lại từ quý 2/2024. Báo cáo thường niên cho biết tổng vốn mua lại và nâng cấp cơ sở này khoảng 250 tỷ đồng, với công suất thiết kế 30.000 tấn sản phẩm mỗi năm.

Khoản đầu tư cũng khiến quy mô vay nợ của Camimex tăng lên. Báo cáo năm 2024 cho thấy nợ phải trả chiếm gần 2/3 tổng tài sản sau khi doanh nghiệp tăng vay dài hạn để đầu tư nhà máy, kho lạnh và vùng nuôi. Công ty cho biết phải giữ lại lợi nhuận thay vì chia cổ tức bằng tiền nhằm đáp ứng các cam kết tài chính với bên cho vay.

Đầu tháng 6/2026, Camimex vẫn tiếp tục tuyển dụng lao động cho nhà máy tại lô A6-A7, KCN An Hiệp – chính là cơ sở đang là đối tượng của vụ tranh chấp vừa được tòa án giải quyết.﻿