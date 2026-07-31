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Coteccons báo lãi sau thuế trong năm tài chính tăng 72%, lao động xuất sắc được thưởng tới 8 tháng lương

| | Doanh nghiệp

Coteccons báo lãi sau thuế trong năm tài chính tăng 72%, lao động xuất sắc được thưởng tới 8 tháng lương

Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất quý IV đạt 10.471 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm tài chính, doanh thu đạt 34.340 tỷ đồng, tăng 38% và vượt 14,5% kế hoạch.

CTCP Xây dựng Coteccons (mã CK: CTD) vừa công bố kết quả năm tài chính 2026 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh, đồng thời dành quỹ thưởng hiệu suất bình quân tương đương 3,5 tháng lương cho người lao động, trong đó nhóm có thành tích xuất sắc nhất được thưởng tới 8 tháng lương.

Theo thông điệp gửi cán bộ nhân viên của bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Phó Tổng Giám đốc, Khối Vận hành, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất quý IV đạt 10.471 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm tài chính, doanh thu đạt 34.340 tỷ đồng, tăng 38% và vượt 14,5% kế hoạch.

Trong khi đó, lợi nhuận gộp quý IV đạt 466 tỷ đồng, tăng 116%; lũy kế cả năm đạt 1.446 tỷ đồng, tăng 77,4%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV đạt 146 tỷ đồng, còn cả năm đạt 788 tỷ đồng, tăng 72,7% so với năm trước và vượt 12,6% kế hoạch đề ra.

Biên lợi nhuận ròng của doanh nghiệp đã cải thiện từ 1,83% lên 2,29%.

Để ghi nhận kết quả này, Coteccons cho biết quỹ thưởng hiệu suất năm tài chính 2026 đạt mức bình quân 3,5 tháng lương, cao hơn năm trước.

Trong đó, nhóm nhân sự được xếp loại Outstanding (Xuất sắc), chiếm 4,6% lực lượng lao động, được thưởng từ 6-8 tháng lương. Nhóm High Effective (Hiệu quả cao), chiếm 26,6%, nhận 3-5 tháng lương. Phần lớn nhân sự (67,6%) được xếp loại Effective (Hiệu quả) với mức thưởng từ 1,5-3 tháng lương, trong khi nhóm Need Improvement (Cần cải thiện) chỉ chiếm 1,2% và được thưởng 0,5-1 tháng lương.

Theo bà Nguyễn Trình Thùy Trang, mức thưởng cao nhất năm nay chủ yếu tập trung vào các vị trí trực tiếp tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, từ Level 1 đến Level 5.

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Yên Chi

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