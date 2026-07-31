Quảng Ninh công khai 49 doanh nghiệp trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN: FLC Hạ Long bị kiến nghị khởi kiện

Ngày 9/7/2026, BHXH tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản Danh sách đơn vị trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp công khai trên cổng thông tin điện tử tháng 7/2026 .

Tại ngày 31/7/2026, văn bản đang ở tình trạng "Đang có hiệu lực".﻿

Theo tổng hợp từ danh sách, tổng số tiền 49 doanh nghiệp còn nợ là hơn 51,47 tỷ đồng . Nhiều đơn vị đã có kiến nghị khởi kiện của Viện Kiểm sát nhân dân; một số trường hợp khác được BHXH tỉnh Quảng Ninh chuyển hồ sơ sang cơ quan kiểm sát để xem xét xử lý.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long là doanh nghiệp có số tiền chậm đóng, trốn đóng lớn nhất danh sách, với hơn 20,18 tỷ đồng . Khoản nợ kéo dài 42 tháng, ảnh hưởng đến quyền lợi của 249 người lao động.

Tại cột ghi chú, BHXH tỉnh Quảng Ninh cho biết doanh nghiệp này đã có kiến nghị khởi kiện của Viện Kiểm sát nhân dân .

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn FLC – tập đoàn do ông Trịnh Văn Quyết sáng lập. Doanh nghiệp gắn với hoạt động đầu tư, kinh doanh các dự án của FLC tại Quảng Ninh.

Ngoài FLC Hạ Long, danh sách còn ghi nhận nhiều doanh nghiệp có số nợ bảo hiểm lớn. Công ty Cổ phần Gạch ngói Đất Việt nợ hơn 10,6 tỷ đồng, liên quan 276 lao động; Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Sản xuất giống thủy sản Quảng Ninh nợ gần 4 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Xe buýt Bãi Cháy Quảng Ninh nợ gần 3 tỷ đồng... Hồ sơ của các đơn vị này đều đã được chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân﻿

Theo thông tin từ Báo Lao Động, BHXH tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp với các cơ quan liên quan củng cố hồ sơ đối với các doanh nghiệp chậm, trốn đóng bảo hiểm, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Việc xem xét khởi kiện được thực hiện theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công.

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với cơ quan BHXH giải quyết 5 vụ việc liên quan đến 5 doanh nghiệp chậm, trốn đóng BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp. Tổng số tiền truy thu vào Quỹ BHXH đạt hơn 261 triệu đồng.

Tính đến ngày 30/6/2026, toàn tỉnh Quảng Ninh còn 433 đơn vị chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm trên 3 tháng và có số tiền nợ từ 10 triệu đồng trở lên. Tổng số tiền chậm đóng hơn 96,2 tỷ đồng , ảnh hưởng đến quyền lợi của 3.444 người lao động.