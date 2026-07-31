Một “cá mập” ngoại không còn là cổ đông lớn của PNJ dù nắm hơn 25 triệu cổ phiếu

T. Rowe Price Associates (Mỹ) vừa báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan tại CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ).

Theo báo cáo, trước thời điểm thay đổi, nhóm này nắm giữ hơn 19,75 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng 5,79% vốn doanh nghiệp. Đến ngày 24/7/2026, tổng lượng cổ phiếu thuộc sở hữu của cả nhóm tăng lên hơn 25,44 triệu đơn vị , song tỷ lệ sở hữu lại giảm xuống 4,97%.

Với tỷ lệ dưới 5%, nhóm T. Rowe Price chính thức không còn là cổ đông lớn của PNJ.

Việc số lượng cổ phiếu tăng nhưng tỷ lệ sở hữu giảm diễn ra sau khi PNJ phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 2:1. Với hơn 19,75 triệu cổ phiếu nắm giữ trước đó, lượng sở hữu của nhóm T. Rowe Price về lý thuyết có thể tăng lên khoảng 29,63 triệu cổ phiếu sau phát hành.

Tuy nhiên, báo cáo mới nhất chỉ ghi nhận nhóm còn nắm hơn 2 5,44 triệu cổ phiếu. Báo cáo không tách riêng số cổ phiếu nhận thêm và lượng mua bán thực tế trong giai đoạn này.

Trong nhóm T. Rowe Price, một số quỹ ghi nhận lượng sở hữu tăng mạnh, nổi bật là T. Rowe Price International Discovery Fund tăng khoảng 3,47 triệu cổ phiếu và T. Rowe Price Funds SICAV tăng gần 1,95 triệu đơn vị.

Ở chiều ngược lại, Delaware Public Employees’ Retirement System giảm toàn bộ hơn 1,25 triệu cổ phiếu PNJ, trong khi một số quỹ thành viên khác cũng thu hẹp lượng nắm giữ.

Trước T. Rowe Price, các nhóm quỹ thuộc Dragon Capital và VinaCapital cũng đã giảm tỷ lệ sở hữu tại PNJ xuống dưới ngưỡng 5%, qua đó không còn là cổ đông lớn.

Hơn 87 triệu cổ phiếu PNJ được sang tay trong 5 phiên

Thay đổi trong cơ cấu cổ đông diễn ra giữa lúc cổ phiếu PNJ biến động mạnh về giá và thanh khoản.

Trong 5 phiên từ ngày 24/7 đến 30/7, tổng cộng hơn 87 triệu cổ phiếu PNJ được giao dịch. Riêng phiên 24/7, khối lượng giao dịch đạt hơn 41,3 triệu đơn vị, đồng thời cổ phiếu giảm sàn xuống 30.750 đồng/cổ phiếu.

Sang phiên 27/7, PNJ tăng trần lên 32.900 đồng/cổ phiếu. Kết thúc phiên 30/7, mã này dừng tại 32.500 đồng/cổ phiếu, giảm 0,76%, với hơn 7,82 triệu đơn vị được sang tay.

Diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh nhu cầu khách hàng bán lại trang sức kim cương tăng mạnh. Từ ngày 1/7 đến 27/7, PNJ đã mua lại lượng hàng hóa trị giá 7.062 tỷ đồng từ khách hàng.