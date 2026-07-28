Nóng: PNJ đã mua lại hơn 7.000 tỷ đồng hàng hoá từ khách trong 27 ngày giữa lúc nhu cầu bán lại kim cương tăng đột biến

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa có thư cập nhật tình hình kinh doanh gửi cổ đông và nhà đầu tư, sau giai đoạn thị trường xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến hoạt động thu đổi trang sức kim cương.

Theo PNJ, từ ngày 1/7 đến 20/7/2026, nhu cầu khách hàng bán lại trang sức kim cương tăng mạnh. Trong giai đoạn này, doanh nghiệp ghi nhận tổng doanh thu 1.588 tỷ đồng, trong khi giá trị hàng hóa mua lại từ khách hàng lên tới 5.900 tỷ đồng.

Con số được PNJ công bố trong bối cảnh khả năng đáp ứng nhu cầu thu đổi của doanh nghiệp đang nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng và nhà đầu tư.

Sau khi rà soát diễn biến thị trường và các chỉ số vận hành, PNJ cho biết đã điều chỉnh quy trình thu đổi từ ngày 21/7. Doanh nghiệp đồng thời tăng cường các chương trình khuyến khích khách hàng chuyển đổi sang những sản phẩm khác trong danh mục của PNJ.

Trong 7 ngày tiếp theo, từ ngày 21/7 đến 27/7, PNJ ghi nhận tổng doanh thu 1.393 tỷ đồng và giá trị hàng mua lại 1.162 tỷ đồng. Số khách hàng lựa chọn chuyển đổi sản phẩm đạt tỷ lệ 95%.

Tính chung từ ngày 1/7 đến 27/7, PNJ đã mua lại tổng cộng 7.062 tỷ đồng từ khách hàng.

Doanh nghiệp cho biết dòng tiền hoạt động trong giai đoạn này đã cải thiện so với những ngày đầu tháng 7. Tuy nhiên, PNJ lưu ý đây mới là kết quả ghi nhận trong thời gian ngắn và cần tiếp tục theo dõi để đánh giá đầy đủ tính bền vững của xu hướng.

Về quản trị hàng hóa, PNJ cho biết đang kiểm soát chặt tính thanh khoản của hàng tồn kho, đồng thời triển khai nhiều biện pháp nhằm tối ưu vòng quay hàng hóa. Công ty cũng linh hoạt điều chỉnh hoạt động sản xuất, tăng nguồn cung đối với những dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường.

Đối với nguồn vốn, PNJ cho biết hiện vẫn duy trì hạn mức tín dụng chưa sử dụng, kiểm soát chặt chi phí vận hành và ưu tiên nguồn lực cho mùa kinh doanh cao điểm cuối năm.

PNJ cũng cam kết tiếp tục bảo đảm tính minh bạch trong vận hành, duy trì sự bền vững trong quản trị và nhất quán với các giá trị doanh nghiệp theo đuổi.﻿

Hơn 72 triệu cổ phiếu PNJ được sang tay trong ba phiên

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNJ vừa trải qua giai đoạn biến động mạnh cả về giá và thanh khoản.

Trong phiên 24/7, mã PNJ giảm sàn xuống 30.750 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch đạt hơn 41,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 1.278 tỷ đồng.

Sang phiên 27/7, cổ phiếu này tăng kịch trần 6,99%, lên 32.900 đồng/cổ phiếu, với hơn 10,2 triệu đơn vị được chuyển nhượng.

Đến phiên 28/7, PNJ có lúc chạm trần nhưng đóng cửa tại 32.650 đồng/cổ phiếu, giảm 0,76%. Dù vậy, thanh khoản tiếp tục ở mức cao với hơn 20,4 triệu cổ phiếu được giao dịch.

Tính chung trong ba phiên gần nhất, hơn 72 triệu cổ phiếu PNJ đã được sang tay.