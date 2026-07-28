Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo nhận nhiệm vụ mới tại Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Sáng 28/7, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng 500 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trên cả nước.

Ảnh: Vietjet

Tại Đại hội, Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet, được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XII.

Việc tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa mới đánh dấu vai trò mới của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, tiếp nối quá trình đồng hành với các hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ cộng đồng.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, tổng giá trị hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đạt hơn 21.100 tỷ đồng, trợ giúp hơn 52 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương. Riêng các hoạt động xã hội, nhân đạo đạt tổng giá trị hơn 15.000 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 35 triệu lượt người.

Đại hội cũng tiếp tục bầu Tiến sĩ Đỗ Thị Thu Thảo giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2026–2031.