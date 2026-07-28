F88 sắp chào bán 400 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Mới đây, Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (F88) đã công bố Quyết định của Tổng Giám đốc về việc triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 446/GCN-UBCK ngày 24/11/2025.

Theo đó, F88 dự kiến chào bán 4 triệu trái phiếu tên F88BOND.PO.03 ra công chúng, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị 400 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán, lãi suất cố định 10%/năm.

Ảnh minh họa: F88

Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 446/GCN-UBCK, F88 được chấp thuận chào bán tổng cộng 10 triệu trái phiếu chia làm 3 đợt.

Trước đó, ngày 10/1/2026, F88 đã chào bán thành công đợt 1 gồm 3 triệu trái phiếu tên F88BOND.PO.01, mã trái phiếu dự kiến là F88126002, tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng.

Đến ngày 7/5/2026, F88 tiếp tục hoàn tất chào bán đợt 2 gồm 3 triệu trái phiếu tên F88BOND.PO.02, mã trái phiếu dự kiến là F88126015 cho 197 nhà đầu tư trong nước.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cho các kỳ tính lãi cố định là 10%/năm.

Ở chiều ngược lại, mới đây ngày 10/7/2026, F88 đã thực hiện thanh toán 100 tỷ đồng tiền gốc và gần 2,5 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã F8812504, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.

Được biết, lô trái phiếu mã F8812504 gồm 1.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 10/7/2025 đến ngày 21/7/2025, kỳ hạn 12 tháng.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc năm tài chính 2025, F88 báo lãi ròng gần 701,7 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của F88 ở mức hơn 2.494 tỷ đồng, tăng 39,1% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận hơn 820,8 tỷ đồng, gấp 6,9 lần kỳ trước; trong khi đó vốn đầu tư của chủ sở hữu vẫn giữ nguyên ở mức gần 1.673,2 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả gần 4.372,6 tỷ đồng, tăng 32,2% so với cùng kỳ. Trong đó, nợ vay ngân hàng gần 85,8 tỷ đồng, trong khi kỳ trước không ghi nhận khoản này; nợ vay khác (vay từ các đối tác và các đối tượng khác) hơn 2.608,3 tỷ đồng, tăng 16,4%; nợ phải trả khác gần 748,6 tỷ đồng, tăng 86,6%; nợ vay từ phát hành trái phiếu gần 890,7 tỷ đồng, tăng 33,9%.