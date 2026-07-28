Được Bộ Tài chính xóa nợ, HAGL của bầu Đức báo lãi quý II tăng gấp 2,2 lần

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026.

Trong kỳ, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đạt 1.926 tỷ đồng. Sau khi trừ hơn 3 tỷ đồng các khoản giảm trừ, doanh thu thuần còn 1.923 tỷ đồng , giảm hơn 17% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn thu lớn nhất của HAGL tiếp tục đến từ mảng trái cây với gần 1.382 tỷ đồng, chiếm khoảng 72% tổng doanh thu bán hàng. Tuy nhiên, doanh thu mảng này giảm hơn 31% so với quý II/2025.

Ở chiều ngược lại, doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa tăng hơn 73%, lên gần 462 tỷ đồng. Doanh thu bán heo đạt gần 77 tỷ đồng, tăng hơn 31%; doanh thu cung cấp dịch vụ đạt khoảng 6,5 tỷ đồng.

Do doanh thu trái cây đi xuống, lợi nhuận gộp của HAGL trong quý II chỉ đạt 652 tỷ đồng, giảm hơn 26% so với mức 887 tỷ đồng cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp theo đó giảm từ khoảng 38% xuống còn gần 34%.

Được miễn giảm gần 785 tỷ đồng lãi vay

Dù hoạt động bán hàng suy giảm, kết quả kinh doanh của HAGL lại được hỗ trợ mạnh bởi hoạt động tài chính.

Doanh thu tài chính trong quý II đạt hơn 58 tỷ đồng, thấp hơn mức gần 78 tỷ đồng cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí tài chính của doanh nghiệp được ghi nhận âm hơn 560 tỷ đồng, trong khi quý II/2025 phát sinh gần 286 tỷ đồng chi phí.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, trong quý II, HAGL phát sinh hơn 220 tỷ đồng chi phí lãi vay nhưng đồng thời được miễn giảm gần 785 tỷ đồng tiền lãi. Khoản miễn giảm này được ghi giảm chi phí tài chính, trở thành yếu tố chính kéo lợi nhuận tăng mạnh.

Sau khi trừ chi phí bán hàng hơn 65 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 71 tỷ đồng, HAGL ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh gần 1.134 tỷ đồng, tăng 115% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.126 tỷ đồng, so với 519 tỷ đồng trong quý II/2025, tương đương tăng gần 117% và gấp khoảng 2,2 lần.

Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 995 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ.

Tại văn bản giải trình biến động kết quả kinh doanh, HAGL cũng cho biết lợi nhuận sau thuế quý II tăng 607 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu do lãi từ hoạt động tài chính sau khi lãi trái phiếu được miễn giảm.

Khoản xử lý nói trên liên quan đến Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính. Trước đó, DATC đã chấp thuận miễn giảm cho HAGL 1.534 tỷ đồng tiền lãi, tương đương khoảng 96% nghĩa vụ lãi phát sinh của một lô trái phiếu.

Lãi gần 2.300 tỷ đồng sau 6 tháng

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, HAGL ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.707 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.299 tỷ đồng, tăng hơn 161% và tương đương gấp 2,6 lần cùng kỳ.

Năm 2026, HAGL đặt mục tiêu doanh thu thuần 8.624 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.202 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 43% kế hoạch doanh thu và gần 55% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của HAGL đạt 28.266 tỷ đồng, tăng gần 1.884 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền mặt đạt hơn 1.243 tỷ đồng, tăng hơn 80%.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang là khoản mục lớn nhất trong tài sản dài hạn với gần 9.786 tỷ đồng, tăng khoảng 1.347 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp đang đầu tư hơn 5.753 tỷ đồng vào các vườn cây ăn quả, hơn 3.083 tỷ đồng cho cây cà phê và 763 tỷ đồng cho các dự án chăn nuôi.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả giảm còn 10.922 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 1.277 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn đạt hơn 8.655 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu tăng lên 17.344 tỷ đồng.