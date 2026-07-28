Một doanh nghiệp nhà nước lãi gấp 28 lần nhờ cổ tức từ công ty con của Vingroup, xóa sạch lỗ lũy kế

Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội (Haso - mã CK: XPH) vừa công bố BCTC quý 2/2026, ghi nhận doanh thu gần 15 tỷ đồng, giảm hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 28 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả này, Ban lãnh đạo XPH cho biết doanh thu bán hàng trong kỳ giảm mạnh chủ yếu do công ty không còn triển khai hoạt động kinh doanh thương mại nhiều như cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất cốt lõi cũng đối mặt với nhiều áp lực khi giá nguyên vật liệu đầu vào tăng bất thường, trong khi sản lượng tiêu thụ thấp khiến doanh thu chưa thể bù đắp chi phí.

Dù vậy, lợi nhuận gộp quý 2/2026 vẫn giữ ở mức 4 tỷ đồng, nhỉnh hơn mức 3 tỷ đồng của cùng kỳ.

Điểm sáng lớn nhất trong quý 2/2026 của XPH đến từ hoạt động tài chính. Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng vọt lên mức 114 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ chỉ đạt 6 tỷ đồng). Sự gia tăng đột biến này đến từ khoản cổ tức, lợi nhuận được chia trị giá 113,5 tỷ đồng từ Công ty Cổ phần Bất động sản Xavinco. Đây là đơn vị hợp tác đầu tư khai thác khu đất tại 233 và 233B Nguyễn Trãi (Hà Nội) mà XPH góp vốn.

Được biết, Xavinco là công ty con của tập đoàn Vingroup, nằm trong liên danh đầu tư khu đô thị tại số 233, 233B, 235 Nguyễn Trãi (khu Cao Xà Lá). Dự án có tên thương mại là Hanoi Seasons Garden, diện tích 11 ha. Trong đó, 5,2 ha đất ở sẽ được sử dụng để xây công trình hỗn hợp thương mại dịch vụ với 3 tầng hầm, và hơn 1,73 ha dành cho cơ sở giáo dục (nhà trẻ, trường tiểu học).

Tại ngày 30/6, Xà phòng Hà Nội ghi nhận giá trị khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác là 71,2 tỷ đồng. Theo báo cáo thường niên năm 2025, toàn bộ số tiền này được công ty góp vào Xavinco, tương đương tỷ lệ nắm giữ hơn 3% vốn.

Nguồn thu này đã giúp XPH ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 đạt 113 tỷ đồng, tăng tới 2.837% (gấp 29,4 lần) so với con số 4 tỷ đồng của quý 2/2025, đây là mức cao kỷ lục của XPH.

﻿﻿Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, công ty đạt 112 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Mức lợi nhuận đột biến trong quý 2/2026 đã giúp tình hình tài chính của XPH thay đổi đáng kể.

Tính đến ngày 30/06/2026, khoản lỗ lũy kế 81 tỷ đồng từ đầu năm đã chính thức được xóa sạch. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán ghi nhận số dương 31 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 72,6% so với đầu năm, đạt mốc 261 tỷ đồng. Sự gia tăng này tập trung chủ yếu ở khoản tiền và các khoản tương đương tiền khi tăng từ 2 tỷ đồng hồi đầu năm lên mức 115 tỷ đồng.

Xà phòng Hà Nội được thành lập vào năm 1960, chuyên sản xuất và gia công các sản phẩm xà phòng bánh và nước tẩy rửa. Xà phòng Hà Nội là công ty con của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Vinachem sở hữu 80% vốn.