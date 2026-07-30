GELEX lập đỉnh về doanh thu và lợi nhuận, doanh thu từ bán, cho thuê bất động sản tăng gấp đôi cùng kỳ

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (mã chứng khoán: GEX) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2026.

Trong quý 2/2026, GELEX ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 14.480 tỷ đồng, tăng 43% so với mức 10.119 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Nhờ doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 2.954 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

Nguồn thu chính của Tập đoàn đến từ mảng sản xuất thiết bị điện. Cụ thể, doanh thu thuần từ lĩnh vực thiết bị điện trong quý 2/2026 đạt 9.463 tỷ đồng, tăng 45% so với con số 6.517 tỷ đồng ở quý 2/2025.

Bên cạnh đó, mảng bán, cho thuê bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp, khách sạn và dịch vụ phụ trợ đạt mức tăng trưởng tới 112%, mang về 2.164 tỷ đồng doanh thu thuần so với 1.021 tỷ đồng của cùng kỳ. Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng cũng đóng góp 2.325 tỷ đồng vào doanh thu thuần, tăng 9% so với quý 2/2025.

Doanh thu tài chính quý 2/2026 của GELEX đạt 554 tỷ đồng, tăng so với 347 tỷ đồng của quý 2/2025, nhờ tăng lãi tiền gửi, cho vay và lãi từ việc bán các khoản đầu tư. Nhưng chi phí tài chính tăng vọt lên 760 tỷ đồng (so với 333 tỷ đồng cùng kỳ), chủ yếu do chi phí lãi vay tăng lên mức 571 tỷ đồng (cùng kỳ là 273 tỷ đồng).

Trong kỳ, các chi phí vận hành cũng gia tăng. Chi phí bán hàng ghi nhận 391 tỷ đồng (tăng từ 375 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 566 tỷ đồng (tăng từ 459 tỷ đồng).

Sau khi trừ các chi phí và thuế, GELEX đạt 1.354 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý 2/2026, tăng 13% so với mức 1.197 tỷ đồng đạt được ở Quý 2/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, GELEX ghi nhận ﻿doanh thu thuần đạt 25.202 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.933 tỷ đồng, lần lượt tăng 40% và 18% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/06/2026, tổng tài sản hợp nhất của GELEX đạt 85.749 tỷ đồng, tăng 17% so với thời điểm đầu năm.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay và nợ thuê tài chính tại thời điểm cuối quý 2/2026 là 35.321 tỷ đồng, tăng so với mức 28.741 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn chiếm 16.948 tỷ đồng và nợ vay dài hạn chiếm 18.372 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Tập đoàn tại ngày 30/06/2026 đạt 34.523 tỷ đồng.