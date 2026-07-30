Một doanh nghiệp BĐS báo lợi nhuận 6 tháng tăng 30%

Công ty Cổ phần DICERA Holdings (HoSE: DC4) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 với lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đạt hơn 107,4 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Điểm đáng chú ý là mức tăng trưởng lợi nhuận này diễn ra trong bối cảnh doanh thu thuần 6 tháng giảm từ khoảng 782,5 tỷ đồng xuống còn hơn 681 tỷ đồng. Điều này cho thấy tăng trưởng lợi nhuận của DICERA trong nửa đầu năm không đến từ mở rộng quy mô doanh thu, mà chủ yếu đến từ việc cải thiện hiệu quả hoạt động, tiết giảm chi phí tài chính và kiểm soát tốt hơn chi phí bán hàng.

Kết quả này cho thấy hai câu chuyện đáng chú ý: lợi nhuận tiếp tục cải thiện nhờ kiểm soát tốt chi phí và tiết giảm áp lực tài chính, trong khi dòng tiền kinh doanh âm do doanh nghiệp tăng đầu tư vào hàng tồn kho dự án, thanh toán công nợ và chuẩn bị nguồn lực cho chu kỳ phát triển mới. Đây là điểm cần được nhìn nhận theo đặc thù của doanh nghiệp bất động sản – xây dựng, thay vì đánh giá đơn thuần qua một chỉ tiêu dòng tiền ngắn hạn.

Lợi nhuận tăng dù doanh thu giảm

Việc lợi nhuận sau thuế vẫn tăng gần 30% dù doanh thu giảm 13%, cho thấy doanh nghiệp đã cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động trong giai đoạn thị trường bất động sản chưa phục hồi hoàn toàn.

Động lực quan trọng nhất đến từ chi phí tài chính. Trong 6 tháng đầu năm, chi phí tài chính của DICERA giảm từ khoảng 18,4 tỷ đồng xuống còn hơn 4,2 tỷ đồng, tương đương mức giảm gần 77%. Cùng với đó, chi phí bán hàng cũng được tiết giảm từ hơn 73 tỷ đồng xuống khoảng 58 tỷ đồng. Khi doanh thu chưa tăng trở lại, việc kiểm soát tốt các nhóm chi phí lớn đã giúp biên lợi nhuận ròng cải thiện và tạo nền tảng lợi nhuận ổn định hơn.

Riêng quý II/2026, DICERA ghi nhận doanh thu thuần hơn 507 tỷ đồng, gần tương đương cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế quý II đạt hơn 58 tỷ đồng, tăng khoảng 40% so với quý II/2025. Đây là quý cho thấy rõ nhất hiệu quả của việc tiết giảm chi phí tài chính và chi phí vận hành.

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Dòng tiền kinh doanh âm , tăng tích lũy cho dự án

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của DICERA âm hơn 193 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương khoảng 149 tỷ đồng. Nếu chỉ nhìn riêng chỉ tiêu này, đây là biến động tiêu cực. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp bất động sản – xây dựng, dòng tiền thường có độ lệch pha lớn so với lợi nhuận kế toán.

Trong kỳ, hàng tồn kho tăng hơn 154 tỷ đồng. Với DICERA phần lớn gắn với chi phí đầu tư dự án, sản phẩm bất động sản đang phát triển hoặc chuẩn bị bàn giao. Điều này phản ánh nguồn vốn cho chu kỳ dự án kế tiếp. DICERA cũng ghi nhận dòng tiền để thanh toán các khoản phải trả cho nhà cung cấp, nhà thầu và đối tác. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã nộp hơn 38,6 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và chi trả khoảng 4 tỷ đồng lãi vay trong kỳ. Điều này cho thấy dòng tiền âm không xuất phát từ việc hoạt động cốt lõi thua lỗ, mà chủ yếu đến từ việc đầu tư, biến động vốn lưu động, thanh toán nghĩa vụ và tăng tích lũy cho dự án.

Tại thời điểm cuối quý II/2026, tổng tài sản hợp nhất của DICERA đạt khoảng 2.202 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm so với đầu năm, trong khi vốn chủ sở hữu đạt hơn 1.358 tỷ đồng. Cấu trúc này cho thấy bảng cân đối của doanh nghiệp đang được củng cố theo hướng thận trọng hơn.

Điểm tích cực là chi phí tài chính giảm mạnh, phản ánh áp lực lãi vay đã được kiểm soát tốt hơn. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn chịu áp lực vốn và chi phí tài chính khi mặt bằng lãi suất vẫn neo cao. Đây là lợi thế đáng ghi nhận của DICERA.

Tuy nhiên, chất lượng tài sản vẫn là yếu tố nhà đầu tư cần theo dõi. Các khoản phải thu, hàng tồn kho và chi phí xây dựng cơ bản dở dang chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng tài sản. Đây là đặc thù của doanh nghiệp bất động sản – xây dựng, nhưng cũng đồng nghĩa khả năng tạo giá trị trong các kỳ tới sẽ phụ thuộc lớn vào tiến độ pháp lý, triển khai, bán hàng và thu tiền tại các dự án.

Kích hoạt vốn - dự án – phân phối cho chu kỳ 2026–2030

DICERA đã ký thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Sở Giao dịch II, qua đó mở ra khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước cho các dự án đủ điều kiện trong giai đoạn 2026–2030. Tổng quy mô vốn dự kiến được đề cập lên tới 4.500 tỷ đồng.

Song song đó, DICERA, Trí Holdings và MB Bank – Chi nhánh Vũng Tàu cũng đã thiết lập hợp tác chiến lược và ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ vốn cho dự án Chung cư Hòa Lân – Thuận Giao. Dự án này được xem là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển bất động sản của hệ sinh thái DICERA trong giai đoạn tới.

Ngoài khía cạnh nguồn vốn, DICERA củng cố kênh phân phối thông qua hợp tác với SG Holdings trong vai trò tổng đại lý tiếp thị và phân phối các dự án. Việc đồng thời chuẩn bị ba trụ cột gồm vốn – dự án – phân phối có thể giúp doanh nghiệp rút ngắn chu kỳ đầu tư, cải thiện tốc độ bán hàng và tăng khả năng thu hồi dòng tiền khi dự án bước vào giai đoạn kinh doanh.

Theo ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT DICERA Holdings, việc hợp tác với các tổ chức tài chính và đối tác phân phối không chỉ nhằm đa dạng hóa nguồn lực vốn mà còn thể hiện quyết tâm mở rộng không gian phát triển trong giai đoạn mới.