Công ty bia hơn 130 năm tuổi thu hàng chục tỷ đồng từ lãi tiền gửi, lợi nhuận quý II tăng 50%

Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco - BHN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026.

Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần quý II/2026 đạt 2.835 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng chậm hơn giúp lợi nhuận gộp tăng gần 29%, lên 895 tỷ đồng. Cùng với đó, doanh thu hoạt động tài chính tăng 35% lên 73,7 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm còn gần 2 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 295,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 240 tỷ đồng, tăng lần lượt 51% và 50% so với quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Habeco ghi nhận doanh thu thuần 4.765 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 311 tỷ đồng, tăng tương ứng khoảng 25% và 73% so với cùng kỳ.

Giải trình về biến động lợi nhuận, Habeco cho biết lợi nhuận sau thuế trên cả báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II tăng trưởng tốt so với cùng kỳ chủ yếu do thời tiết thuận lợi và công tác phát triển thị trường, thúc đẩy bán hàng đã mang đến sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận gộp.

Doanh nghiệp cũng cho biết lãi suất tiền gửi được điều chỉnh tăng so với cùng kỳ đã giúp lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng hơn 40%, qua đó tiếp tục đóng góp vào kết quả kinh doanh trong kỳ.

Báo cáo tài chính cũng cho thấy tại ngày 30/6, Habeco có 584 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền cùng 4.742 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn. Tổng giá trị hai khoản mục đạt hơn 5.326 tỷ đồng, tương đương khoảng hai phần ba tổng tài sản hợp nhất.

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (BHN) thành lập năm 1890, tiền thân là nhà máy Bia Hommel được người Pháp xây dựng. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bia, rượu, nước giải khát. Thị trường tiêu thụ của BHN hiện tại chủ yếu tại các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Habeco đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt khoảng 7.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến ở mức thận trọng 212,6 tỷ đồng trong bối cảnh chi phí tăng cao và sức mua giảm. Sau 6 tháng, Habeco đã thực hiện khoảng 61% kế hoạch doanh thu và vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm.