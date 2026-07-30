Bán tôm, gạo, nước mắm... Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng thu gần 7.400 tỷ đồng, lãi tăng hơn gấp đôi

Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2026. Doanh nghiệp do ông Nguyễn Duy Hưng làm Chủ tịch HĐQT.

Trong quý 2, PAN ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.619 tỷ đồng, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp vẫn tăng nhẹ lên gần 793 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 366 tỷ đồng, tăng khoảng 39%. Phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 210 tỷ đồng, tăng hơn 51%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PAN đạt gần 7.387 tỷ đồng, giảm khoảng 9%. Trái ngược với doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.035 tỷ đồng, tăng 126%, tương đương gấp 2,26 lần cùng kỳ.

Thủy sản đóng góp gần một nửa doanh thu

Trong cơ cấu kinh doanh, thủy sản là mảng lớn nhất với gần 3.468 tỷ đồng doanh thu, chiếm 46,9% tổng doanh thu hợp nhất.

Nông nghiệp mang về gần 2.970 tỷ đồng, chiếm 40,2%, còn thực phẩm đóng gói đóng góp gần 952 tỷ đồng, tương đương 12,9%.

Dù doanh thu thủy sản giảm 17,6%, lợi nhuận trước thuế của mảng này vẫn tăng 35,4% lên gần 310 tỷ đồng.

Mảng nông nghiệp đạt gần 325 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 9,8%; thực phẩm đóng gói đạt gần 106 tỷ đồng, tăng 21,6%.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu tài chính đạt hơn 778 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính giảm từ hơn 317 tỷ đồng xuống gần 185 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 3/2026, PAN đã hoàn tất chuyển nhượng khoản đầu tư tại Bibica và Bibica Capital với giá trị hơn 1.748 tỷ đồng. Sau giao dịch, hai doanh nghiệp này không còn là công ty con của PAN.

Hiện hệ sinh thái PAN trải rộng từ giống cây trồng, lúa gạo, tôm xuất khẩu đến thực phẩm đóng gói, nước mắm và dịch vụ khử trùng. Tập đoàn sở hữu hoặc nắm quyền chi phối tại các doanh nghiệp như Thực phẩm Sao Ta, Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre, PAN Farm và Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của PAN đạt gần 16.687 tỷ đồng, tăng hơn 1.090 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu ở mức hơn 9.116 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PAN đóng cửa phiên 28/7 ở mức 20.050 đồng/cổ phiếu, giảm 0,5%. Tính từ đầu tháng 7, thị giá mã này đã giảm gần 14%.