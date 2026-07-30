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Công ty dịch vụ hạt nhân Mỹ thành lập công ty con tại Việt Nam

| | Doanh nghiệp

Công ty dịch vụ hạt nhân Mỹ thành lập công ty con tại Việt Nam

Trước Mỹ, Nga và Hàn Quốc là hai nước đã có hợp tác về điện hạt nhân với Việt Nam.

Công ty Excel Services Corporation có trụ sở tại Mỹ đã thành lập EXCEL Services Vietnam, một công ty con hỗ trợ phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam, với văn phòng đặt tại Hà Nội và TPHCM.

﻿Trong thông cáo ngày 28/7, Excel cho biết đã ký kết biên bản ghi nhớ với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia Việt Nam (NIC) và Trường Đại học Bách khoa TPHCM, trong khi các thỏa thuận hợp tác bổ sung với các cơ quan chính phủ và đối tác doanh nghiệp đang được triển khai. Ông James Voss được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc EXCEL Services Vietnam.

Hồi tháng 5/2026, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính phối hợp với EXCEL Services Corporation (Hoa Kỳ) tổ chức Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Hoa Kỳ với chủ đề phát triển năng lượng tiên tiến.

Khi đó, ông James Voss, đồng thời là Phó Chủ tịch của Excel Services Corporation, cho biết công ty đang nghiên cứu và phát triển các giải pháp năng lượng thế hệ mới, bao gồm các mô hình lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) và hệ thống năng lượng tích hợp, nhằm đáp ứng nhu cầu vận hành liên tục của các ngành công nghệ cao.

Ông cũng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác với Việt Nam trong việc triển khai các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn, đồng thời từng bước chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm vận hành.

﻿Theo công bố của doanh nghiệp, CTCP Excel Services Việt Nam được thành lập vào 7/7/2026. Vốn điều lệ là 50 triệu đồng.

Ông Bùi Tiến Long, sinh năm 1983, là Phó Tổng giám đốc, nắm giữ 98% vốn điều lệ. 2% còn lại thuộc về Phạm Thị Thanh Trúc với 1% và Bùi Thị Hiền với 1%.

Trước Mỹ, Nga và Hàn Quốc là hai nước đã có hợp tác về điện hạt nhân với Việt Nam. Cụ thể, vào ngày 23/3/2026, Việt Nam và Liên bang Nga đã ký Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam. Theo các thông tin ban đầu, dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 dự kiến sẽ bao gồm 2 tổ máy, với tổng công suất khoảng 2.400 MW, sử dụng công nghệ lò phản ứng VVER-1200 do Nga phát triển.

Ngày 22/4/2026, Petrovietnam và các doanh nghiệp Hàn Quốc đã ký các văn kiện quan trọng về hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Thứ nhất, Bản ghi nhớ về nghiên cứu hợp tác phát triển nhà máy điện hạt nhân giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tập đoàn Năng lượng quốc gia Hàn Quốc (KEPCO). Thứ hai, Bản ghi nhớ về nghiên cứu hợp tác tài chính dự án điện hạt nhân giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tập đoàn Năng lượng quốc gia Hàn Quốc (KEPCO), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) và Công ty Bảo hiểm Hàn Quốc (KSURE).

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Trí Đức

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