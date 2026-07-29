Sau khi cựu Chủ tịch HĐQT bị khởi tố, TV2 báo lãi quý 2 cao gấp 8,5 lần, 48% tổng tài sản là tiền mặt và tiền gửi ngân hàng

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2, mã chứng khoán: TV2) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2026.

Trong quý 2/2026, doanh thu thuần của TV2 đạt 438 tỷ đồng, tăng 103% so với mức 216 tỷ đồng ở quý 2/2025. Trừ đi giá vốn hàng bán 376 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 62 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ.

Bên cạnh mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi, doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp tăng mạnh khi đạt 44 tỷ đồng trong quý 2/2026, cao gấp nhiều lần so với con số 3 tỷ đồng của quý 2/2025 nhờ lãi từ tiền gửi, tiền cho vay.

Kết quả, TV2 đạt 49 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý 2/2026, tăng trưởng 753% so với mức 6 tỷ đồng đạt được vào quý 2/2025. Theo giải trình từ phía công ty, mức tăng của lợi nhuận sau thuế chủ yếu đến từ việc tăng doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh và doanh thu hoạt động tài chính so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của TV2 đạt 682 tỷ đồng, tăng 32% so với mức 516 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2025. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất lũy kế đạt 102 tỷ đồng, tăng 210% so với con số 33 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/06/2026, tổng tài sản của TV2 đạt 4.630 tỷ đồng, tăng 55% so với con số 2.980 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm.

Sự gia tăng quy mô tài sản ghi nhận sự đóng góp lớn từ lượng tiền tích lũy. Tại ngày 30/06/2026, khoản tiền và các khoản tương đương tiền đạt 442 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đầu tư tài chính ngắn hạn (toàn bộ là tiền gửi có kỳ hạn) đạt tới 1.781 tỷ đồng, tăng 1.598 tỷ so với mức 183 tỷ đồng hồi đầu năm. Tổng các khoản tiền mặt và tiền gửi của TV2 gần 2.223 tỷ đồng, tương đương 48% tổng tài sản.

Về cấu trúc nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 3.356 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 2/2026. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nợ là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 2.414 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức 984 tỷ đồng đầu năm. Nợ vay ngắn hạn của TV2 ở mức 206 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 1.274 tỷ đồng.

TV2 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, quản lý xây dựng công trình điện tại Việt Nam, tham gia nhiều dự án năng lượng và hạ tầng trọng điểm quốc gia.

Trước đó, ngày 21/5, TV2 đã công bố thông tin bất thường liên quan đến việc ông Nguyễn Chơn Hùng, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng doanh nghiệp, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố.

Doanh nghiệp không công bố cụ thể tội danh hay hành vi bị cáo buộc đối với hai cá nhân trên. Tuy nhiên, theo thông tin từ cơ quan điều tra được PECC2 dẫn lại, việc khởi tố nằm trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 cùng một số đơn vị liên quan trên phạm vi cả nước.

Ngày 1/7, TV2 công bố thông tin về những thay đổi trong bộ máy nhân sự cấp cao. Theo đó, bà Phạm Liên Hải, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty đã chính thức được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 30/6/2026.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Chơn Hùng chính thức rời ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và không còn nắm giữ chức vụ nào tại doanh nghiệp kể từ ngày 30/6/2026.