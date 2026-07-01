Loại hóa chất chiến lược tăng giá gấp 2,7 lần sau căng thẳng Trung Đông, doanh nghiệp Việt bất ngờ lãi cao nhất 10 năm

Theo báo cáo cập nhật của Chứng khoán SHS, căng thẳng tại Trung Đông và những biến động quanh eo biển Hormuz đã tác động đến nguồn cung lưu huỳnh – nguyên liệu chính để sản xuất axit sulfuric.

Trung Đông hiện đóng góp khoảng 30% sản lượng lưu huỳnh toàn cầu. Hoạt động vận chuyển qua khu vực này bị gián đoạn khiến nguồn cung nguyên liệu cho các nhà máy hóa chất tại châu Á chịu ảnh hưởng.

Cùng lúc, Trung Quốc hạn chế xuất khẩu axit sulfuric nhằm ổn định giá phân bón trong nước và bảo đảm nguyên liệu cho ngành sản xuất pin. Hai yếu tố trên khiến thị trường rơi vào tình trạng nguồn cung thắt chặt.

Sau giai đoạn tạo đáy trong các năm 2023-2025, giá axit sulfuric bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm ngoái và tăng mạnh trong năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm, g iá mặt hàng này tại Trung Quốc đã tăng gấp 2,7 lần, lên khoảng 2.105 nhân dân tệ mỗi tấn.

Diễn biến giá thuận lợi đã mang lại lợi thế lớn cho Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam, mã chứng khoán CSV – doanh nghiệp sản xuất xút, clo và nhiều loại hóa chất công nghiệp.

Trong quý II/2026, sản lượng tiêu thụ NaOH và H2SO4 của CSV tăng lần lượt 22% và 27% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, giá bán bình quân H2SO4 tăng tới 249%.

CSV ghi nhận mức lãi quý cao nhất 10 năm

Nhờ giá bán và sản lượng một số sản phẩm chủ lực cùng tăng, kết quả kinh doanh của CSV cải thiện rõ rệt trong quý II.

Doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế 134,1 tỷ đồng, tăng gần 87% so với cùng kỳ và gần gấp ba lần quý I/2026. Theo SHS, đây là mức lợi nhuận quý cao nhất của CSV trong khoảng 10 năm trở lại đây.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 179,2 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước.

Tại cuối tháng 6, tổng tài sản của CSV đạt gần 2.319 tỷ đồng. Doanh nghiệp đang nắm giữ hơn 752 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, chiếm khoảng 32% tổng tài sản.

Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh trong nửa đầu năm chuyển sang âm hơn 20 tỷ đồng, chủ yếu do vốn bị dồn vào các khoản phải thu và hàng tồn kho. Dư nợ vay ngắn hạn cũng tăng lên gần 250 tỷ đồng, trong bối cảnh doanh nghiệp chuẩn bị nguồn lực cho kế hoạch đầu tư và di dời nhà máy.

Triển vọng đi cùng áp lực di dời nhà máy

SHS đánh giá thị trường xút trong nước vẫn còn dư địa tăng trưởng do nguồn cung chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Nhu cầu tiêu thụ xút nội địa năm 2025 ước đạt khoảng 450.000 tấn, trong khi tổng công suất sản xuất trong nước chỉ khoảng 230.000 tấn mỗi năm, đáp ứng khoảng 55% nhu cầu. Việt Nam vì vậy vẫn phải nhập khẩu hơn 100.000 tấn xút mỗi năm, chủ yếu từ Trung Quốc.

Nhu cầu đối với loại hóa chất này được dự báo tiếp tục tăng trong giai đoạn 2026-2030, đặc biệt khi nhiều dự án bauxite – alumin được triển khai. Đây được xem là dư địa dài hạn cho các nhà sản xuất nội địa như CSV.

Dù vậy, mức tăng mạnh của giá axit sulfuric trong nửa đầu năm có thể không kéo dài. SHS cho rằng giá mặt hàng này có khả năng hạ nhiệt trong 6 tháng cuối năm khi phần lớn tác động của cú sốc nguồn cung đã được phản ánh.

Ngoài biến động giá hàng hóa, vấn đề lớn cần theo dõi là kế hoạch di dời các nhà máy của CSV khỏi KCN Biên Hòa 1. Doanh nghiệp đã dừng một số dây chuyền, tháo dỡ và chuẩn bị vận chuyển thiết bị về Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch.

Dự án mới có tổng mức đầu tư khoảng 1.844 tỷ đồng, gồm 632 tỷ đồng vốn tự có và 1.212 tỷ đồng vốn vay. CSV đã hoàn thành san lấp mặt bằng, xây dựng tường rào, nhà bảo vệ cùng một số hạng mục hạ tầng và đang lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu còn lại.

Theo kế hoạch, việc di dời và bàn giao các nhà máy tại KCN Biên Hòa 1 dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2029, trong khi dự án Nhơn Trạch dự kiến được nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2031.