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Khởi tố Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường liên quan vụ án xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc

| | Doanh nghiệp

Khởi tố Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường liên quan vụ án xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc

Quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về các tội “Nhận hối lộ” và “Giả mạo trong công tác”.

Theo Bộ công an, mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; Giả mạo trong công tác", xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng, Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy và các đơn vị, cá nhân liên quan (liên quan đến hoạt động xuất khẩu Sầu riêng sang Trung Quốc), cơ quan chức năng đã có kết luận mới.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã điều tra làm rõ ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (hiện là Bộ Nông nghiệp & Môi trường) và ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật lợi dụng chức vụ, quyền hạn ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu của việc ban hành "Giấy phép con" để phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi cá nhân số tiền đặc biệt lớn; can thiệp, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi cấp khống Giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng; mua, bán trái phép mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói.

Các hành vi sai phạm này gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người trồng, doanh nghiệp xuất khẩu Sầu riêng, gây thất thu đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng xấu đến uy tín, thương hiệu của toàn bộ ngành nông sản Việt Nam.

Khởi tố Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường liên quan vụ án xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc- Ảnh 1.

Các đối tượng từ trái qua: Nguyễn Thị Hà; Hoàng Trung; Bế Thị Thu Hiền; Nguyễn Quang Hiếu.

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Môi trường và Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật về tội "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự;

Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch vùng 7 (thuộc Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) và Bế Thị Thu Hiền, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Hữu Nghị - Lạng Sơn về tội "Giả mạo trong công tác", quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, đối tượng liên quan tại các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị kiểm nghiệm, đơn vị được cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời, điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, cuối năm 2025, Bộ Công an ra quyết định truy nã đặc biệt đối với ông Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Công nghệ NhoNho.

Ngày 3/11/2025, C03 ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nghị về tội nhận hối lộ, với cáo buộc liên quan vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng (Retaq), Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy và các đơn vị, cá nhân liên quan.

Liên quan vụ án này, trước đó C03 đã khởi tố 17 bị can về các nhóm tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Trong đó, ông Trần Đăng Ninh, Giám đốc Retaq; ông Nguyễn Mạnh Duy, nhân viên Retaq; ông Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch HĐTV Công ty NhoNho; ông Đinh Hoàng Thiện, Giám đốc Công ty NhoNho; ông Lê Sỹ Nghị, Giám đốc Trung tâm kiểm nghiệm Công ty NhoNho; ông Nguyễn Trường, Phó giám đốc Trung tâm kiểm nghiệm Công ty NhoNho và ông Vũ Đức Hải, Giám đốc Công ty CP Scitech, cùng về tội nhận hối lộ.

Khởi tố bà Lê Thị Bích Thủy, Giám đốc Công ty Trái cây Thủy, về tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố bà Ngô Thị Lụa, Giám đốc Công ty Tân Hoàng Linh; bà Đoàn Thị Xuân và ông Vũ Quang Phúc, thành viên Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, cùng về tội môi giới hối lộ.

Khởi tố ông Võ Phương Hoàng, kế toán Công ty Trái cây Thủy, về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố ông Phạm Thành Trí về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Bước đầu C03 xác định trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu sầu riêng từ Việt Nam sang Trung Quốc có hoạt động mua bán mã vùng trồng, mua bán giấy kiểm nghiệm, vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước và xâm phạm hoạt động của các doanh nghiệp chân chính.

Điều này dẫn đến tình trạng sầu riêng xuất khẩu không đúng nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo tiêu chuẩn, ảnh hưởng đến uy tín, giảm sức cạnh tranh của nông sản nói chung, sầu riêng Việt Nam nói riêng trên thị trường Trung Quốc và thế giới.﻿

Yên Chi

markettimes.vn

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