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Nam Long bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc có có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính và bất động sản

| | Doanh nghiệp

Nam Long bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc có có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính và bất động sản

CTCP Đầu tư Nam Long bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hương giữ chức quyền Tổng giám đốc từ ngày 28/7/2026.

HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) vừa thông qua việc miễn nhiệm ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh (Lucas Loh) khỏi vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật thứ hai của công ty, có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, theo đơn từ nhiệm đề ngày 27/7. Sau thời điểm này, ông Lucas Loh tiếp tục là Thành viên HĐQT.

Đồng thời, Nam Long bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hương giữ chức quyền Tổng giám đốc từ ngày 28/7/2026, tiếp nhận công tác điều hành hoạt động của tập đoàn.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, bà Nguyễn Thanh Hương sinh năm 1972, có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính và bất động sản.

Trước khi gia nhập Nam Long, bà từng đảm nhiệm các vị trí quản lý tại Vingroup, Sovico Group, SSI và HSBC.

Tại Nam Long, bà Hương giữ vị trí Giám đốc Đầu tư trong nhiều năm, phụ trách huy động vốn và hợp tác đầu tư với các đối tác trong và ngoài nước.

Cùng với thay đổi nhân sự điều hành, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Quang sẽ trực tiếp phụ trách định hướng phát triển mảng khu đô thị và nhà ở với cương vị Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư Nam Long Land (NLL).

Nam Long bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc có có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính và bất động sản- Ảnh 1.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu NLG chốt phiên 28/7 tại 20.600 đồng/cổ phiếu, tăng 3%. Dù vậy, thị giá hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh trên 50.000 đồng/cổ phiếu thiết lập đầu năm 2022, sau giai đoạn điều chỉnh của nhóm bất động sản.

Năm 2025, CTCP Đầu tư Nam Long ghi nhận doanh thu thuần 5.645 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 701 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước. Doanh số bán hàng đạt khoảng 12.000 tỷ đồng. Năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 7.630 tỷ đồng và doanh số bán hàng 23.460 tỷ đồng.﻿

Tuấn Khôi

markettimes.vn

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