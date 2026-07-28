Bamboo Airways thông báo khẩn cách hoàn vé, xin lỗi hành khách bị hủy chuyến

Ngày 28/7, trên fanpage chính thức, Bamboo Airways đã chính thức phát đi thông báo xin lỗi, nhận trách nhiệm và công bố phương án hoàn vé. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hãng đang tái cấu trúc và điều chỉnh quy mô vận hành nhằm thích ứng với tình hình mới.

Trong thông báo vừa công bố, đại diện Bamboo Airways cho biết nhiều chuyến bay của hãng trong thời gian qua đã chịu tác động trực tiếp từ quá trình "điều chỉnh khai thác". Việc thay đổi này đã gây ra không ít bất tiện và làm ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại, công tác của hành khách.



Hãng khẳng định hiện đang tập trung nguồn lực cần thiết để giải quyết hậu quả và đảm bảo tối đa quyền lợi của người tiêu dùng.



Bamboo Airways đã kích hoạt chính sách hoàn vé. Hãng công bố đường link tiếp nhận thông tin trực tuyến để hành khách chủ động đăng ký. Trung tâm Chăm sóc khách hàng sẽ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo thứ tự thời gian đăng ký của hành khách trên hệ thống. Do lượng yêu cầu phát sinh tăng cao đột biến trong cùng một thời điểm, hãng thừa nhận thời gian tiếp nhận và xử lý thực tế có thể kéo dài hơn so với thông lệ.



Bamboo Airways đưa ra cam kết sẽ xử lý 100% yêu cầu nhận được, thực hiện trách nhiệm của hãng bay theo quy định pháp luật.



Trước đó, mạng xã hội xôn xao về việc thời gian gần đây hãng vẫn mở bán vé để gom tiền nhưng đến gần giờ bay là hủy chuyến, khách gọi lên tổng đài nhưng không có ai nghe máy. Khách phản ánh ngay tại sân bay. Bên cạnh đó, còn một số vấn đề liên quan đến nợ lượng, Hợp đồng lao động, bảo hiểm, thuế,...

Theo dữ liệu từ Planespotters.net — cộng đồng hàng không lớn nhất thế giới, số lượng máy bay thuộc đội bay của Bamboo Airways hiện chỉ còn hoạt động duy nhất 1 chiếc trong tổng 2 chiếc Boeing đi thuê từ West Air (bàn giao năm 2007) và từ Hainan Airlines (bàn giao tháng 12/1993). ﻿