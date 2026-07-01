Chàng trai Việt Nam sinh năm 2003 làm sếp cùng lúc tại 5 doanh nghiệp, sở hữu khối tài sản 5.700 tỷ

Bản thông tin cập nhật cáo bạch đăng ký niêm yết của CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) cho thấy ông Nguyễn Xuân Thái, con trai doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy), hiện là thành viên Hội đồng quản trị LPBS. Đồng thời, lãnh đạo sinh năm 2003 này đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và thể thao.

Theo hồ sơ, ông Nguyễn Xuân Thái tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, Đại học Massachusetts Boston (Mỹ).

Theo quá trình công tác được công bố trong cáo bạch, từ tháng 7/2025, ông Nguyễn Xuân Thái giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Thể thao Phù Đổng.

Đến ngày 23/1/2026, ông được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Sacom. Từ ngày 1/6/2026, ông giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tại doanh nghiệp này.

Ngày 3/2/2026, ông được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán LPBank.

Tiếp đó, từ ngày 4/6/2026, ông đảm nhiệm vị trí Trợ lý Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank).

Mới nhất, từ ngày 22/6/2026, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Thái Hoàng Capital.

Bản cáo bạch cho biết, ông Nguyễn Xuân Thái đang sở hữu 190,02 triệu cổ phiếu LPBS, tương ứng 13,49% vốn điều lệ tính đến ngày 1/7/2026.

Cùng thời điểm, những người có liên quan của ông sở hữu tổng cộng 252,726 triệu cổ phiếu, tương ứng 17,94% vốn điều lệ. Trong đó, danh sách người có liên quan được công bố gồm ông Nguyễn Đức Thụy - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Sacombank, bố của ông Nguyễn Xuân Thái, và bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh - chị gái của ông (nắm 190,02 triệu cổ phiếu).

Theo thông tin mới nhất, CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) sẽ đưa hơn 1,4 tỷ cổ phiếu LPS lên giao dịch trên HoSE từ 18/8/2026 với giá tham chiếu 30.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa hơn 42.000 tỷ đồng.

Tạm tính theo mức giá này, lượng cổ phiếu LPBS trong tay Nguyễn Xuân Thái trị giá 5.700 tỷ đồng.﻿

Trước đó, công ty hoàn tất IPO gần 141,87 triệu cổ phiếu, thu về hơn 4.250 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 14.086 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động dự kiến được sử dụng cho đầu tư chứng chỉ tiền gửi và hợp đồng tiền gửi (1.820 tỷ đồng), cho vay ký quỹ (1.915 tỷ đồng), tự doanh (500 tỷ đồng) và đầu tư công nghệ (hơn 21 tỷ đồng).

Quý II/2026, LPBS ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 503 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ; lũy kế 6 tháng đạt hơn 718 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và gần 575 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành 42% kế hoạch năm. Đến cuối quý II, tổng tài sản đạt hơn 38.000 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm.