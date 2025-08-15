Con gái sinh năm 2001 của bầu Thụy làm Chủ tịch CLB bóng đá Ninh Bình: Từng làm Tổng giám đốc Thaispace, nhận bằng khen của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama

Ngày 13/8, Câu lạc bộ bóng đá Ninh Bình (Ninh Bình FC) long trọng tổ chức Lễ xuất quân mùa giải 2025-2026.

Trong lễ xuất quân, Ninh Bình FC đã công bố bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh giữ chức vụ Chủ tịch câu lạc bộ Ninh Bình. ﻿

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, sinh năm 2001, là nữ Chủ tịch đầu tiên và trẻ nhất tại một câu lạc bộ V.League khi đảm nhận vai trò lãnh đạo Ninh Bình FC.

Được biết, Mỹ Anh là con gái lớn của doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (Bầu Thụy), nổi tiếng với thành tích học tập đáng nể.

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh chuyển sang Mỹ học tập và sinh sống vào năm 2013.﻿ Năm 2016, Nguyễn Ngọc Mỹ Anh nhận được bằng khen của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho thành tích học tập xuất sắc khi theo học tại trường Forest Ridge School of the Sacred Heart (Bellevue, Washington, Mỹ) – ngôi trường mà con gái của tỷ phú Bill Gates theo học trước đây.

Trong một bài đăng trên trang cá nhân hồi tháng 11/2021, ông Nguyễn Đức Thụy gửi lời chúc mừng sinh nhật tới con gái cùng bức hình tấm bằng khen của Mỹ Anh từ năm 2016. Giải thưởng "Honors Award for Diligence" mà Mỹ Anh nhận được là giải thưởng dành cho những học sinh luôn nỗ lực không ngừng, đóng góp ý kiến trong học tập và biết tự lập.

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh rất kín tiếng trên truyền thông. Cô từng là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Thaispace.

Thaispace được thành lập tháng 12/2021, được thành lập với mục tiêu là thực hiện chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ tại Phú Quốc, Việt Nam, nếu được các cơ quan quản lý cấp phép.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ lên tới 26.688 tỷ đồng, trong đó Thaiholdings góp 5%, tương đương 1.334,4 tỷ đồng, ông Nguyễn Đức Thuỵ góp 75%, hai người con của ông Thụy là Nguyễn Xuân Thái và Nguyễn Ngọc Mỹ Anh mỗi người 10%.

Trong đó, Nguyễn Ngọc Mỹ Anh làm Tổng Giám đốc đến tháng 2/2022, ông Trịnh Văn Thiệm thay thế Nguyễn Ngọc Mỹ Anh trở thành Tổng giám đốc Thaispace. 3 tháng sau, công ty chuyển đổi loại hình từ CTCP thành Công ty TNHH, giảm vốn điều lệ về gần 2.275 tỷ đồng, trong đó Thaiholdings góp 16,98% vốn điều lệ; ông Nguyễn Đức Thụy góp 83,02%.

Đến tháng 6/2022, Công ty TNHH Thaispace đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Bãi Thơm - Phú Quốc. Cơ cấu cổ đông gồm: Thaiholdings góp 16,98%, Phạm Thu Hằng góp 40% và Nguyễn Chí Kiên góp 43,02%.

Đến tháng 10/2022, Thaiholdings thoái vốn, cổ đông thay thế chính là Tổng giám đốc Trịnh Văn Thiệm, tỷ lệ sở hữu của 2 cá nhân Phạm Thu Hằng và Nguyễn Chí Kiên vẫn giữ nguyên.

Mùa giải 2024-2025, Câu lạc bộ bóng đá Ninh Bình (Ninh Bình FC), tiền thân là Câu lạc bộ Phù Đổng Ninh Bình, đã thể hiện phong độ cao với 18 trận thắng, 1 trận hòa và chưa có trận thua tính đến vòng 21. Với sức mạnh áp đảo, đội đã chính thức lên ngôi vô địch sớm 3 vòng đấu. Ninh Bình FC là một trong hai cái tên mới góp mặt tại V-League I, mùa giải 2025-2026.

Cũng tại buổi lễ đã diễn ra lễ ký kết chiến lược giữa Tập đoàn ThaiGroup và Ninh Bình FC trong việc đồng hành hỗ trợ về nguồn lực và hình ảnh cho Câu lạc bộ.