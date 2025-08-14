Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh tính nữ chủ tịch đầu tiên ở V.League mới 24 tuổi

14-08-2025 - 18:38 PM | Doanh nghiệp

Câu lạc bộ Ninh Bình trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử V.League có chủ tịch nữ, đồng thời là lãnh đạo đứng đầu trẻ nhất giải đấu.

Câu lạc bộ Ninh Bình công bố chủ tịch mới trong lễ xuất quân mùa giải 2025-2026. Gương mặt ra mắt trên cương vị lãnh đạo đứng đầu đội bóng đất cố đô khiến cộng đồng mạng bất ngờ.

Người giữ chức chủ tịch của câu lạc bộ Ninh Bình là Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, sinh năm 2001. Cô trở thành chủ tịch nữ đầu tiên tại V.League, cũng là người trẻ tuổi nhất từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo đứng đầu một câu lạc bộ thuộc giải đấu chuyên nghiệp hạng cao nhất của bóng đá Việt nam.

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh là con gái của doanh nhân Nguyễn Đức Thụy, cổ đông sáng lập và từng là chủ doanh nghiệp tài trợ câu lạc bộ Ninh Bình.

Danh tính nữ chủ tịch đầu tiên ở V.League mới 24 tuổi- Ảnh 1.

Con gái doanh nhân Nguyễn Đức Thụy làm chủ tịch CLB Ninh Bình.

Đội bóng đất cố đô Hoa Lư là tân binh của V.League mùa giải 2025-2026. Mùa trước, CLB Ninh Bình lập kỷ lục ở giải Hạng Nhất khi giành chức vô địch với thành tích bất bại.

Trong 20 trận đấu, đội bóng của Nguyễn Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm giành 19 chiến thắng và chỉ có một trận hòa. Họ trở thành câu lạc bộ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam vô địch hạng chuyên nghiệp với thành tích không thua trận nào.

Bước vào mùa giải đầu tiên ở V.League, CLB Ninh Bình có sự chuẩn bị kỹ lưỡng bằng những tân binh chất lượng cao. Đội bóng này chiêu mộ Nguyễn Đức Chiến, Châu Ngọc Quang, Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho - những cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam.

Bản hợp đồng đáng chú ý nhất của câu lạc bộ Ninh Bình là tiền vệ Chung Nguyen Do. Cầu thủ Việt kiều từng thi đấu ở giải vô địch quốc gia của Bulgaria được định giá tới 12 tỷ đồng theo hệ thống dữ liệu của Transfermarkt. Chung Nguyen Do đủ điều kiện để thi đấu cho U23 Việt Nam tại SEA Games 33 nếu được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập.

Đội bóng cố đô cũng chia tay huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng. Họ bổ nhiệm ông Gerard Albadalejo người Tây Ban Nha vào vị trí "thuyền trưởng".


Theo Tiểu Minh

VTCNews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 cốc trà sữa/ngày: Cái giá phải trả là đánh mất cơ hội 'bơi' cùng tỷ phú Phạm Nhật Vượng, bầu Hiển

1 cốc trà sữa/ngày: Cái giá phải trả là đánh mất cơ hội 'bơi' cùng tỷ phú Phạm Nhật Vượng, bầu Hiển Nổi bật

BSC dự đoán Novaland có thể hoàn nhập 4.358 tỷ đồng dự phòng tại dự án Lakeview

BSC dự đoán Novaland có thể hoàn nhập 4.358 tỷ đồng dự phòng tại dự án Lakeview Nổi bật

Sau nửa năm 'trắng' doanh thu vì không có dự án, một công ty BĐS bất ngờ công bố đầu tư chung cư 32 tầng tại 'đất vàng' Cầu Giấy, tổng vốn hơn 5.000 tỷ đồng

Sau nửa năm 'trắng' doanh thu vì không có dự án, một công ty BĐS bất ngờ công bố đầu tư chung cư 32 tầng tại 'đất vàng' Cầu Giấy, tổng vốn hơn 5.000 tỷ đồng

17:05 , 14/08/2025
Doanh nghiệp bất động sản làm ăn bết bát 'lấn sân' mảng dược

Doanh nghiệp bất động sản làm ăn bết bát 'lấn sân' mảng dược

16:45 , 14/08/2025
Đề xuất thành lập "Vườn ươm quản trị" đào tạo cho 10.000 CEO

Đề xuất thành lập "Vườn ươm quản trị" đào tạo cho 10.000 CEO

16:06 , 14/08/2025
KN Holdings cùng Samsung C&T phát triển điện mặt trời nổi

KN Holdings cùng Samsung C&T phát triển điện mặt trời nổi

15:30 , 14/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên