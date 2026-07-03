Tập đoàn 60.000 tỷ của Việt Nam nhắm vào "mỏ vàng" hoá chất điện tử, bán dẫn và đất hiếm

Ông Vũ Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương

Ngày 2/7/2026, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) phối hợp với Vụ Kinh tế ngành, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đồng tổ chức Hội thảo Phát triển công nghiệp vật liệu ngành hóa chất Việt Nam.

Tại Hội thảo, Ban Kỹ thuật Vinachem đã trình bày chuyên đề Phát triển công nghiệp vật liệu ngành hóa chất, định hướng phát triển sản phẩm, công nghệ chiến lược.

Báo cáo cũng đề xuất định hướng phát triển các nhóm sản phẩm chiến lược như hóa chất điện tử và bán dẫn, pin và hệ thống lưu trữ năng lượng, vật liệu mới, khai thác và chế biến sâu đất hiếm, hóa dược; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn trong toàn Tập đoàn.

Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú

GS.TS. Vũ Thị Thu Hà cũng cho rằng cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia hiện nay đang chuyển mạnh từ các ngành công nghiệp truyền thống sang các vật liệu chiến lược như vật liệu bán dẫn, pin, đất hiếm, vật liệu nano và hóa chất siêu tinh khiết.

Theo bà, điều ngành hóa chất cần không chỉ là công nghệ hay nguồn lực, mà còn là một chủ thể đủ năng lực dẫn dắt, điều phối và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, từ doanh nghiệp, viện nghiên cứu đến các trường đại học.

Ở góc độ nghiên cứu và đào tạo, PGS.TS. La Thế Vinh khẳng định công nghiệp hóa chất là nền tảng để phát triển công nghiệp vật liệu, bởi hầu hết các ngành công nghệ cao đều bắt đầu từ hóa chất, vật liệu và công nghệ chế biến sâu.

Theo ông, phát triển công nghiệp vật liệu không chỉ tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn mà còn góp phần nâng cao năng lực tự chủ của nền công nghiệp quốc gia, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế và thúc đẩy phát triển bền vững.

PGS.TS. Nguyễn Trần Hùng, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, cho rằng Nhà nước cần có cơ chế đặt hàng các chương trình nghiên cứu trọng điểm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư mạnh vào hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), thúc đẩy hình thành các công nghệ và sản phẩm hóa chất có hàm lượng khoa học, công nghệ cao.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cho biết, trên cơ sở các ý kiến của hội thảo, Vụ Kinh tế ngành sẽ tham mưu Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu và Chiến lược phát triển công nghiệp hóa chất quốc gia, tạo nền tảng cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, công nghệ chiến lược và phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn phát triển mới.

Trong năm 2025, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đạt 60.647 tỷ đồng, tăng 12,7% so với mức 53.814 tỷ đồng của năm 2024, cao nhất trong lịch sử. Lợi nhuận gộp tương ứng đạt 10.037 tỷ đồng.

Kết thúc năm tài chính, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của tập đoàn đạt 4.595 tỷ đồng, tăng 55,3% so với kết quả năm trước đó.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản hợp nhất đạt 59.516 tỷ đồng.