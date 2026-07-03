Viettel lần đầu mở dữ liệu thực, treo thưởng hàng trăm triệu tìm nhân tài AI

Ngày 2/7/2026, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức phát động cuộc thi Viettel AI Race 2026 . Điểm khác biệt lớn nhất của mùa giải năm nay là lần đầu tiên Tập đoàn sẵn sàng "mở kho" dữ liệu thực và đưa các bài toán khó từ chính hoạt động sản xuất kinh doanh để tìm kiếm những lời giải mới từ cộng đồng AI .

Viettel AI Race 2026 tiếp tục cho thấy sức hút của một cuộc thi AI thực chiến, nơi các cá nhân, đội nhóm không chỉ tranh tài về thuật toán, mô hình hay năng lực lập trình, mà còn phải chứng minh khả năng biến công nghệ thành giải pháp có tính ứng dụng.

Đại diện Ban Tổ chức Viettel AI Race 2026 cho biết, cuộc thi không chỉ nhằm tìm kiếm những đội thi có năng lực chuyên môn tốt, mà còn hướng tới xây dựng một cộng đồng AI có khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội.

“AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được đặt trong những bài toán thực tế, dữ liệu thực tế và yêu cầu vận hành thực tế”, bà Vũ Thị Mai – Trưởng ban Tổ chức nhân lực Tập đoàn chia sẻ.

Bà Vũ Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức nhân lực Tập đoàn Viettel, chia sẻ thông tin về cuộc thi.

Khác với nhiều sân chơi học thuật thuần túy, Viettel AI Race 2026 được thiết kế theo hướng gần với môi trường triển khai thực tế. Các đội thi sẽ đối mặt với những yêu cầu về độ chính xác, tốc độ xử lý, khả năng tối ưu tài nguyên và tính khả thi khi đưa giải pháp vào vận hành. Đây cũng là cơ hội để sinh viên, kỹ sư, nhà nghiên cứu và người làm công nghệ tiếp cận hệ sinh thái AI, hạ tầng công nghệ và đội ngũ chuyên gia của Viettel.

"Hiện nay, năng lực tính toán GPU trên thế giới vẫn là nguồn lực khan hiếm và không phải tổ chức nào cũng có điều kiện tiếp cận. Việc Viettel mở hạ tầng tính toán cho các đội thi sẽ tạo điều kiện để các nhóm nghiên cứu có thể triển khai những mô hình AI phức tạp và giải quyết các bài toán có quy mô lớn", ông Bùi Trường Vinh – Phó trưởng ban Ban công nghệ thông tin Tập đoàn chia sẻ.

Năm nay, cuộc thi gồm 03 đề thi, tương ứng với ba hướng ứng dụng quan trọng của AI. Đề thi BTS Digital Twin yêu cầu các đội tái dựng bản sao số 3D, thuộc lĩnh vực Thị giác máy tính.

Đề thi LLM Inference Optimization tập trung vào tối ưu vận hành mô hình ngôn ngữ lớn, một trong những thách thức quan trọng khi đưa AI tạo sinh vào thực tiễn.

Đề thi Ontological Reasoning in Medical Knowledge Retrieval hướng tới truy xuất và suy luận tri thức y tế, thuộc lĩnh vực Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Cuộc thi không giới hạn đối tượng tham gia, mở rộng cho sinh viên, kỹ sư, người đi làm, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế. Thí sinh đăng ký theo đội, mỗi đội tối đa 03 thành viên.

Hội đồng chuyên môn Viettel AI Race 2026 do các chuyên gia Viettel chủ trì, với sự tham gia tư vấn của các Phó Giáo sư, Tiến sĩ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Khoa học máy tính đến từ các trường đại học, học viện hàng đầu Việt Nam, cùng các đối tác trong và ngoài nước.

Hội đồng trực tiếp xây dựng đề thi, đánh giá kết quả và đồng hành cùng các đội trong suốt quá trình thi đấu.

Tổng giá trị giải thưởng của Viettel AI Race 2026 là 780 triệu đồng. Mỗi đề thi có 01 giải Nhất trị giá 200 triệu đồng và 03 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.﻿