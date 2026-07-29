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ACV dự kiến đầu tư gần 12.000 tỷ đồng mở rộng sân bay Cam Ranh, hoàn thành trong 2028-2030

| | Doanh nghiệp

ACV dự kiến đầu tư gần 12.000 tỷ đồng mở rộng sân bay Cam Ranh, hoàn thành trong 2028-2030

ACV kiến nghị tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục về đất đai, miễn giảm tiền thuê đất theo quy định, đẩy nhanh công tác thu hồi, bàn giao đất và tạo điều kiện thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng để các dự án được triển khai đúng tiến độ…

Ngày 27/7, lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về tình hình hoạt động và định hướng phát triển, triển khai quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo báo cáo của ACV, trong 6 tháng đầu năm 2026, Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh phục vụ 4,1 triệu lượt hành khách, trong đó gần 2,6 triệu lượt khách quốc tế; sản lượng hàng hóa đạt 7.453 tấn và khai thác 21.517 chuyến bay thương mại.

Dự kiến cả năm 2026, cảng sẽ đón khoảng 8,3 triệu lượt hành khách, hơn 15.127 tấn hàng hóa và 45.110 chuyến bay thương mại. Theo Quyết định số 872, ngày 5/6/2026 của Bộ Xây dựng, đến năm 2030, Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh đạt công suất 19 triệu hành khách và 50.000 tấn hàng hóa mỗi năm; tầm nhìn đến năm 2050 đạt 36 triệu hành khách và 100.000 tấn hàng hóa. Quy hoạch xác định nhu cầu sử dụng 628,41ha đất, gồm đất hàng không dân dụng, đất quân sự và khu vực dùng chung.

Để đáp ứng quy hoạch, ACV dự kiến đầu tư gần 12.000 tỷ đồng thực hiện 3 dự án trọng điểm . Trong đó, dự án xây dựng nhà ga hành khách T1 mới có tổng mức đầu tư khoảng 10.600 tỷ đồng, công suất 9 triệu hành khách mỗi năm; kết nối với nhà ga T1 hiện hữu để nâng tổng công suất lên 11 triệu hành khách mỗi năm, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác tháng 1-2030.

Bên cạnh đó là dự án xây dựng nhà ga hàng hóa công suất 50.000 tấn mỗi năm với tổng mức đầu tư khoảng 175 tỷ đồng và dự án mở rộng sân đỗ máy bay thêm 11 vị trí, nâng tổng số lên 44 vị trí, tổng mức đầu tư khoảng 1.180 tỷ đồng; cả hai dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2028.

ACV kiến nghị tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục về đất đai, miễn giảm tiền thuê đất theo quy định, đẩy nhanh công tác thu hồi, bàn giao đất và tạo điều kiện thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng để các dự án được triển khai đúng tiến độ…﻿

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Phong ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành của ACV trong đầu tư, quản lý, khai thác Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh.

Đối với các kiến nghị của ACV, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tạo điều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật để doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư và hoạt động khai thác tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh.

Đồng chí Trần Phong giao Đảng ủy UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, giải quyết thủ tục đất đai; xem xét miễn, giảm tiền thuê đất cho ACV theo quy định. Các nội dung thuộc thẩm quyền địa phương phải được xử lý chủ động, không để kéo dài.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong đề nghị ACV tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và triển khai các dự án theo quy hoạch; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành hoàn thiện thủ tục, kịp thời tháo gỡ khó khăn để bảo đảm tiến độ. Đồng chí Trần Phong khẳng định tỉnh sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để ACV triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh...﻿

Nguyên Phó Tổng Giám đốc ACV Đỗ Tất Bình bị khai trừ Đảng

Yên Chi

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