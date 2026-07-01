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Cập nhật BCTC quý 2/2026 sáng ngày 29/7: HAGL, QNS và PAN Group báo lãi bán niên vượt nghìn tỷ, Nhà Từ Liêm lãi gấp đôi cùng kỳ

| | Doanh nghiệp

Cập nhật BCTC quý 2/2026 sáng ngày 29/7: HAGL, QNS và PAN Group báo lãi bán niên vượt nghìn tỷ, Nhà Từ Liêm lãi gấp đôi cùng kỳ

Nhà Từ Liêm (NTL) báo lãi quý 2 đạt 6 tỷ đồng (tăng 111%), lũy kế 6 tháng đạt 24 tỷ đồng (tăng 104%). Tín Nghĩa IP (TIP) giảm 19% lãi quý 2 xuống 72 tỷ đồng, nhưng lũy kế 6 tháng vẫn đạt 118 tỷ đồng (tăng 5%).

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 2/2026:

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) báo lãi trước thuế quý 2/2026 đạt 1.129 tỷ đồng, tăng trưởng 126% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đầu năm của HAG vọt lên 2.292 tỷ đồng, tăng trưởng 167%.

PAN Group (PAN) lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 414 tỷ đồng, tăng 35%. Lũy kế bán niên 2026, PAN đạt 1.158 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 113% so với 6T/2025.

Đường Quảng Ngãi (QNS) lãi quý 2 đạt 664 tỷ đồng, tăng 7%. Tính chung 6 tháng đầu năm, QNS ghi nhận 1.111 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 5%.

PECC2 (TV2) lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 60 tỷ đồng, tăng bùng nổ 786%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, TV2 đạt 119 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 218%.

Dabaco (DBC) lợi nhuận trước thuế sụt giảm 40%, chỉ còn 325 tỷ đồng. Kết quả này kéo lợi nhuận lũy kế 6 tháng của DBC xuống 726 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ.

Cao su Đồng Phú (DPR) lợi nhuận quý 2 đạt 126 tỷ đồng, tăng 60%. Tính chung 6 tháng đầu năm, DPR mang về 276 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 59%.

Bảo hiểm PGI (PGI) lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 119 tỷ đồng (tăng 9%), nâng lợi nhuận bán niên lên 215 tỷ đồng (tăng 8%).

SGN ghi nhận lãi quý 2 đạt 97 tỷ đồng (tăng 19%), lũy kế 6 tháng đạt 187 tỷ đồng (tăng 4%). HAX báo lãi quý 2 bứt phá 69% đạt 30 tỷ đồng, nâng lợi nhuận bán niên lên 50 tỷ đồng (tăng 24%).

TTA báo lãi quý 2 đạt 77 tỷ đồng (tăng 13%), lũy kế 6 tháng đạt 140 tỷ đồng (tăng 22%). Trong khi đó, SJD ghi nhận lãi quý 2 sụt giảm 13% xuống 40 tỷ đồng, lũy kế bán niên đạt 67 tỷ đồng (tăng 9%).

Nhà Từ Liêm (NTL) báo lãi quý 2 đạt 6 tỷ đồng (tăng 111%), lũy kế 6 tháng đạt 24 tỷ đồng (tăng 104%).

Tín Nghĩa IP (TIP) giảm 19% lãi quý 2 xuống 72 tỷ đồng, nhưng lũy kế 6 tháng vẫn đạt 118 tỷ đồng (tăng 5%).

Thủ Đức House (TDH) báo lãi quý 2 giảm 50% xuống 7 tỷ đồng.

Trái lại, Becamex BCE (BCE) lỗ trước thuế quý 2 8 tỷ đồng, kéo mức lỗ 6 tháng lên 29 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 2/2026 sắp xếp theo ngành:

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
bctc, quý 2/2026

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