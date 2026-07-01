Hãng mỹ phẩm gắn với Hồ Ngọc Hà lên tiếng sau thông tin thu hồi

M.O.I Cosmetics vừa phát đi thông báo chính thức sau khi xuất hiện một số thông tin trên mạng xã hội liên quan đến việc thu hồi số tiếp nhận công bố sản phẩm, cho rằng các thông tin này có tiêu đề chưa rõ ràng và gây lo ngại cho khách hàng, đối tác.

Thông báo được MOI chia sẻ trên Instagram của doanh nghiệp.

Theo doanh nghiệp, Công ty TNHH M.O.I Cosmetics đã gửi Công văn số 221426/26/CV-MOI tới Cục Quản lý Dược để đề nghị thu hồi số tiếp nhận công bố đối với các sản phẩm đã hết tồn kho và không còn nằm trong danh mục kinh doanh hiện nay.

M.O.I Cosmetics cho biết đây là việc doanh nghiệp chủ động đề nghị thu hồi số tiếp nhận công bố theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 46 Thông tư 06/2011/TT-BYT. Theo doanh nghiệp, thủ tục này được áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp quyết định dừng sản xuất hoặc dừng nhập khẩu các dòng sản phẩm phiên bản giới hạn hoặc các dòng sản phẩm cũ không còn tiếp tục kinh doanh, lưu hành trên thị trường.

Doanh nghiệp nhấn mạnh: "Đây là quyết định thu hồi số tiếp nhận công bố theo đề nghị chủ động của doanh nghiệp... là thủ tục hành chính đúng pháp luật yêu cầu".

Đồng thời, M.O.I Cosmetics khẳng định việc thu hồi số tiếp nhận công bố không phải là hoạt động thu hồi sản phẩm do vi phạm quy định về chất lượng.

"Hoạt động này hoàn toàn không phải là quyết định thu hồi vì lý do sản phẩm vi phạm chất lượng, không an toàn, chứa chất cấm hoặc sai lệch nhãn mác theo quy định tại Điều 45 Thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế", thông báo nêu.

Doanh nghiệp cũng cho biết các sản phẩm hiện được M.O.I Cosmetics nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam đều đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành.

M.O.I Cosmetics được thành lập năm 2018, là thương hiệu mỹ phẩm do ca sĩ Hồ Ngọc Hà và doanh nhân Lâm Thành Kim đồng sáng lập. Thương hiệu định vị ở phân khúc mỹ phẩm trang điểm và chăm sóc da dành cho phụ nữ Việt, với các sản phẩm được sản xuất tại Hàn Quốc và phân phối tại thị trường Việt Nam. Danh mục sản phẩm của M.O.I hiện gồm son môi, phấn nước, phấn phủ, kem chống nắng, sữa rửa mặt và một số dòng chăm sóc da.﻿