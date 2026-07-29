Vinaconex tham gia xây dựng doanh trại công an rộng gần 33 ha, tổng vốn 3.500 tỷ đồng

Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đang triển khai thi công một số hạng mục thuộc Dự án Doanh trại đóng quân Công an tỉnh Thanh Hóa.

Dự án nằm tại trung tâm phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, có quy mô khoảng 32,8 ha và tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tổng Giám đốc Tổng công ty VINACONEX và đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện ký kết Hợp đồng thi công Dự án

Theo hợp đồng đã ký, Vinaconex đảm nhận gói thầu trị giá khoảng 1.100 tỷ đồng. Phạm vi công việc gồm thi công Khối Chỉ huy, Khối An ninh, Khối Cảnh sát, Nhà làm việc tiền tố tụng, Nhà để xe, Kho tổng hợp, Trung tâm Kỹ thuật hình sự cùng các hạng mục phụ trợ.

Dự án được triển khai từ tháng 5/2026 và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 7/2027.

Sau khi ký kết hợp đồng, Vinaconex đã huy động nhân lực, máy móc và thiết bị đến công trường. Hiện nhà thầu đang đẩy mạnh thi công cọc đại trà tại Khối Chỉ huy, đồng thời triển khai các hạng mục nền móng.

Ông Phạm Thái Dương – Tổng Giám đốc Tổng công ty VINACONEX kiểm tra hiện trường thi công. Ảnh: Vinaconex

Lãnh đạo Vinaconex cũng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ, yêu cầu ban chỉ huy công trường tập trung nguồn lực, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn thi công theo kế hoạch đã cam kết với chủ đầu tư.

Công tác thi công cọc đại trà cho Khối Chỉ huy. Ảnh: Vinaconex

Dự án hướng tới hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ hoạt động của lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa, góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại.