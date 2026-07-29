Bệnh viện tim của bác sĩ 80 tuổi báo lãi quý 2 giảm hơn 25%, tiền gửi và tiền mặt chiếm 42% tổng tài sản

Theo báo cáo tài chính quý II/2026, CTCP Bệnh viện Tim Tâm Đức (UPCoM: TTD) ghi nhận doanh thu thuần 207,58 tỷ đồng, giảm 5,77% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính là điểm sáng khi tăng 73,7%, đạt 4,46 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp phát sinh 16,34 triệu đồng chi phí tài chính, trong khi cùng kỳ không ghi nhận khoản mục này.

Trong kỳ, chi phí bán hàng giảm nhẹ 1,66%, còn 3,68 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 7,57% lên 18,95 tỷ đồng, khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 25,22%, còn 23,93 tỷ đồng.

Ở hoạt động khác, doanh thu tăng lên 1,72 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí khác cũng tăng lên 1,6 tỷ đồng, khiến lợi nhuận khác chỉ đạt 128,82 triệu đồng, giảm hơn 51%.

Kết quả, Bệnh viện Tim Tâm Đức ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II đạt 21,37 tỷ đồng, giảm 25,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt 399 tỷ đồng doanh thu thuần, gần như đi ngang so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 34,7 tỷ đồng, giảm 23,3%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận sụt giảm chủ yếu do doanh thu đi xuống nhưng các khoản chi phí chưa giảm tương ứng. Đồng thời, cơ cấu doanh thu thay đổi khiến tỷ lệ chi phí thuốc và vật tư tăng. Cụ thể, doanh thu từ nhà thuốc, thông tim can thiệp và điện sinh lý tim tăng, nhưng hoạt động bán thuốc phải tuân thủ quy định về thặng số bán thuốc, còn hai mảng can thiệp tim mạch có tỷ lệ chi phí vật tư cao, làm thu hẹp biên lợi nhuận.

Ngoài ra, chi phí nhân sự tăng do điều chỉnh lương định kỳ và phụ cấp trực, trong khi giá một số dịch vụ mua ngoài cũng tăng theo điều chỉnh của nhà cung cấp.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Bệnh viện Tim Tâm Đức đạt 434 tỷ đồng, giảm khoảng 8,7 tỷ đồng so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 67,8% lên 23,5 tỷ đồng, còn hàng tồn kho tăng gần 39%, đạt 64,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đang nắm giữ gần 181 tỷ đồng tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn, tương đương khoảng 42% tổng tài sản. So với đầu năm, quy mô khoản mục này giảm khoảng 34,26 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn tăng lên 162,7 tỷ đồng, trong khi tiền và các khoản tương đương tiền giảm còn 18,2 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả tăng từ 83,11 tỷ đồng đầu năm lên 89,39 tỷ đồng vào cuối tháng 6, chủ yếu do khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng gần 11,17 tỷ đồng, lên 68,21 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đạt 344,67 tỷ đồng, bao gồm 169 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

﻿Bệnh viện Tim Tâm Ðức hoạt động từ 08/03/2006, cơ sở tại 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, Tp. Hồ Chí Minh﻿.

Tim Tâm Đức là bệnh viện do Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Chiểu (SN 1946) làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Bà Phan Kim Phương - vợ ông Chiểu là Thành viên HĐQT cố vấn Tâm Đức, Cố vấn Chuyên môn.

Theo BCTC quý 2 năm 2026, ông Chiểu, Chủ tịch HĐQT, nhận mức lương thưởng ở quý 2/2026 là 351,7 triệu đồng, giảm so với mức 371,6 triệu đồng cùng kỳ năm 2025. Người nhận mức lương thưởng cao nhất tại doanh nghiệp này là ông Tôn Thất Minh, Giám đốc Bệnh viện, đạt khoảng 1,17 tỷ đồng ở quý 2/2026, giảm nhẹ so với 1,2 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. ﻿