Từ vụ tuồn 4.410 tấn cua, nầm lợn qua biên giới, lộ đường dây buôn lậu 1.000 tỷ

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; đồng thời làm rõ nhiều hành vi trốn thuế, đưa - nhận hối lộ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 3 vụ án, 18 bị can về 5 nhóm tội danh. Quá trình điều tra xác định tổng giá trị hàng hóa buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng, số tiền trốn thuế hơn 40 tỷ đồng, số tiền đưa và nhận hối lộ hơn 2,3 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng thu giữ hơn 30 tấn hàng thủy sản, 20 xe ô tô các loại và khoảng 10 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu liên quan.

Nguyễn Thị Oanh tại cơ quan công an.

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện một đường dây do Nguyễn Văn Tùng (chủ hàng, đối tượng cầm đầu) điều hành, cùng Nguyễn Thị Oanh giữ vai trò “bao biên”. Đường dây này còn có sự tham gia của nhiều người làm nhiệm vụ lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng, kế toán cùng nhóm đối tượng có dấu hiệu bảo kê...

Lực lượng chức năng thu giữ 5 xe ô tô, 2 bè tự chế gắn động cơ, 2,7 tỷ đồng tiền mặt và khoảng 30 tấn hàng hóa trị giá khoảng 3 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2025 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này thực hiện khoảng 630 chuyến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tương ứng khoảng 4.410 tấn cua cà ra, nầm lợn, tổng trị giá khoảng 400 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Mạnh, Lăng Tiến Quảng, Bùi Văn Tiến và Đào Xuân Thịnh về các tội Buôn lậu, Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục bóc gỡ đường dây in, phát hành trái phép hóa đơn; trốn thuế; đưa, nhận hối lộ; buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng (Công ty Sỹ Hưng) và hệ sinh thái các công ty có liên quan.

Kẻ cầm đầu được xác định là Nguyễn Thị Thư (SN 1976, trú tại Khu đô thị Gamuda, TP Hà Nội, Giám đốc Công ty Sỹ Hưng).

Theo điều tra, Nguyễn Thị Thư sử dụng nhiều người thân trong gia đình như chồng, em ruột, con trai, con dâu, cháu... tham gia vào hoạt động của đường dây. Nhóm này bị cáo buộc thực hiện nhiều hành vi phạm tội như buôn lậu, trốn thuế, in và phát hành trái phép hóa đơn, đưa - nhận hối lộ.

Đây là đường dây hoạt động phạm tội tinh vi, sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như WeChat, Viber, Zalo... để liên lạc, trao đổi thông tin liên quan đến hành vi phạm tội.

Các đối tượng có sự cấu kết chặt chẽ; Nguyễn Thị Thư sử dụng nhiều thành viên trong gia đình, gồm chồng, em ruột, con trai, con dâu, cháu... tham gia hoạt động của đường dây. Phạm vi hoạt động liên quan nhiều tỉnh, thành phố; các đối tượng còn móc nối với một số cán bộ thuộc lực lượng chức năng trong lĩnh vực kiểm dịch... nhằm bảo kê, bao che cho hành vi phạm tội.

Đáng chú ý, nhóm này thực hiện hành vi phạm tội với nhiều phương thức, thủ đoạn mới với mục đích trốn thuế.

Tang vật vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ, bóc gỡ toàn bộ đường dây, từ Nguyễn Thị Thư, Lương Nguyễn Thành Hưng, nhóm trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội gồm kế toán, thủ kho, lái xe... đến các đối tượng tiếp tay, bảo kê trong cơ quan quản lý nhà nước.

Quá trình thu thập tài liệu chứng minh hành vi phát hành trái phép hóa đơn với doanh số trên 900 tỷ đồng; thu giữ 13 xe ô tô, 16 tấn hàng hóa trị giá khoảng 4 tỷ đồng, tiền mặt và tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu liên quan.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ do C05 chủ trì phối hợp thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố Nguyễn Thị Thư về 4 tội danh: In, phát hành trái phép hóa đơn, Trốn thuế , Buôn lậu, Đưa hối lộ; đồng thời khởi tố 13 người về các tội danh: In, phát hành trái phép hóa đơn; Buôn lậu; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ.