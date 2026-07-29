Báo lãi mảng cốt lõi, Nhà Thủ Đức (TDH) bứt phá doanh thu quý 2

Đáng chú ý, điểm sáng lớn nhất nằm ở việc mảng kinh doanh cốt lõi của công ty đã chính thức đảo chiều từ lỗ sang lãi.

Doanh thu bứt phá đỉnh 14 quý, hoạt động cốt lõi đảo chiều

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2026 vừa công bố, CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (HOSE: TDH) mang về 69,5 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng đột biến gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đây cũng là mức doanh thu theo quý cao nhất mà doanh nghiệp bất động sản này đạt được trong vòng 3,5 năm qua (kể từ quý 4/2022).

Dù giá vốn hàng bán tăng khiến lợi nhuận gộp dừng lại ở mức 5,7 tỷ đồng, bức tranh kinh doanh của TDH trong quý 2 vẫn ghi nhận những chuyển biến vô cùng tích cực từ nội lực. Trong kỳ, chi phí bán hàng ghi nhận 3,3 tỷ đồng, đồng thời công ty thực hiện hoàn nhập 1,3 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp.

Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của TDH đạt 5,4 tỷ đồng. Kết quả này đánh dấu sự đảo chiều ngoạn mục so với khoản lỗ thuần 3,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước, phản ánh sự hồi phục rõ nét từ mảng kinh doanh chính của doanh nghiệp.

Giải mã cơ cấu lợi nhuận: Tăng trưởng chất lượng từ mảng kinh doanh chính

Kết thúc quý 2/2026, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ TDH đạt hơn 6 tỷ đồng. Mặc dù chỉ số lợi nhuận ròng tổng thể giảm so với cùng kỳ năm trước, phân tích kỹ cơ cấu tài chính cho thấy chất lượng lợi nhuận của TDH đã có sự thay đổi căn bản về bản chất.

Cụ thể, trong quý 2/2025, lợi nhuận của TDH phụ thuộc phần lớn vào khoản thu nhập khác đột biến (hơn 18 tỷ đồng) từ việc nhận bồi hoàn trong vụ án Trần Hoàn Tiên. Trong kỳ này, khoản thu bồi hoàn bất thường giảm xuống chỉ còn 2,5 tỷ đồng, kéo theo lợi nhuận khác giảm xuống mức 1,2 tỷ đồng.

Việc lợi nhuận ròng quý 2/2026 chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi thay vì phụ thuộc vào các khoản thu bất thường cho thấy nền tảng kinh doanh của Nhà Thủ Đức đang dần khôi phục sự ổn định và đi vào quỹ đạo bền vững hơn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Nhà Thủ Đức ghi nhận doanh thu thuần đạt 117 tỷ đồng, tăng gấp 4,5 lần so với bán niên 2025. Lợi nhuận ròng 6 tháng đạt gần 13 tỷ đồng.

Cắt giảm nợ phải trả, tối ưu hóa bảng cân đối tài sản

Tính đến ngày 30/06/2026, tổng tài sản của TDH đạt 677,3 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý trong cơ cấu tài sản là lượng tiền và các khoản tương đương tiền gia tăng, đạt gần 12,8 tỷ đồng.

Danh mục hàng tồn kho duy trì ở mức gần 438 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp đã chủ động trích lập dự phòng 166 tỷ đồng nhằm đảm bảo tính an toàn tài chính.

Ở chiều ngược lại, nợ phải trả của TDH giảm 4% xuống còn 484 tỷ đồng. Sự sụt giảm này chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp thu hẹp các khoản phải trả người bán, giảm người mua trả tiền trước ngắn hạn và các khoản phải trả ngắn hạn khác. Việc giảm bớt áp lực nợ ngắn hạn giúp TDH củng cố sức khỏe tài chính và tạo dư địa linh hoạt hơn cho các kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo.