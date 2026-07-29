Thị trường giặt sấy tăng trưởng phi mã, cơ hội cho các doanh nghiệp mới

Bức tranh tiềm năng của thị trường giặt sấy

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, thị trường giặt sấy công nghiệp tại Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 6% mỗi năm, cao hơn mức bình quân trung bình của khu vực châu Á là 3,6%, với quy mô ước đạt khoảng 205 triệu USD vào năm 2022.

Một nghiên cứu khác trong năm 2022 cũng cho thấy cả nước có khoảng 15.316 cửa hàng giặt sấy, hơn 60% trong số này được thành lập trong giai đoạn 2020-2022, trong đó hơn 96% là doanh nghiệp quy mô nhỏ hoặc hộ kinh doanh. Động lực tăng trưởng đến từ sự phát triển của ngành du lịch, tốc độ đô thị hóa, quy mô dân số hơn 100 triệu người cùng xu hướng tiêu dùng hiện đại, khi ngày càng nhiều người ưu tiên các dịch vụ tiện lợi, tiết kiệm thời gian.

Với đặc thù gồm doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh giặt sấy truyền thống, thị trường còn rất nhiều dư địa để chuyển đổi số, nhất là khi có sự tham gia của thiết bị mới, hệ thống thanh toán, IoT, quản lý từ xa… Tập trung vào chuyển đổi số và tự động hoá cho phép các doanh nghiệp tối ưu chi phí mà vẫn mang lại hiệu quả kinh doanh vượt trội (mô hình tự phục vụ, tự thanh toán).

Giải pháp giặt sấy công nghiệp giúp rút ngắn thời gian giặt sấy, tiết kiệm điện nước và tối ưu dòng vốn cho các doanh nghiệp

Ngoài ra, việc chuyển đổi từ máy giặt sấy dân dụng sang các thiết bị công nghiệp sẽ giúp tăng hiệu suất giặt sấy, tiết kiệm chi phí bảo trì trong thời gian dài nhờ độ bền vượt trội, tiết kiệm điện nước, từ đó giúp hoàn vốn tốt hơn.

Samsung đặt chân vào thị trường, hứa hẹn thay đổi cuộc chơi

Trước tiềm năng lớn của thị trường, Samsung đã chính thức giới thiệu giải pháp giặt sấy công nghiệp được nhập khẩu từ Hàn Quốc, với cấu hình được tối ưu cho thị trường Việt Nam và mạng lưới đối tác phân phối trên toàn quốc. Nhờ kinh nghiệm đã triển khai tại nhiều thị trường lớn như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan… giải pháp giặt sấy công nghiệp của Samsung hứa hẹn sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ.

Samsung chính thức giới thiệu giải pháp giặt sấy công nghiệp tại Việt Nam

Máy giặt và máy sấy công nghiệp Samsung được phát triển dành cho nhiều mô hình vận hành thương mại như cửa hàng giặt sấy tự phục vụ, dịch vụ giặt sấy, khách sạn và các cơ sở có nhu cầu giặt sấy công suất lớn. Máy giặt dung tích 18kg hoàn thành một chu trình giặt chỉ từ 36 phút, trong khi máy sấy 14kg hoàn tất chu trình sấy chỉ từ 45 phút, góp phần rút ngắn thời gian xử lý đồ giặt và tối ưu số lượt phục vụ khách hàng mỗi ngày. Thiết kế hiện đại, khả năng xếp chồng tiết kiệm diện tích cùng dịch vụ bảo hành chính hãng mang đến giải pháp linh hoạt cho nhiều quy mô và mô hình vận hành.

Được phát triển cho môi trường khai thác với cường độ cao, bộ đôi máy giặt và máy sấy công nghiệp Samsung mang đến khả năng vận hành ổn định và bền bỉ trong suốt quá trình sử dụng. Máy giặt được trang bị động cơ truyền động trực tiếp Direct Drive kết hợp công nghệ giảm rung VRT+, giúp giảm rung lắc, vận hành êm ái và duy trì hiệu suất ổn định ngay cả trong điều kiện hoạt động liên tục. Bên cạnh đó, Bubble Technology tạo bong bóng siêu mịn giúp chất giặt tẩy thẩm thấu nhanh vào sợi vải, tăng hiệu quả làm sạch quần áo, đồng thời không để lại cặn chất giặt tẩy.

Thiết kế lồng giặt bằng vật liệu không gỉ, đảm bảo độ bền trong thời gian dài sử dụng

Bộ đôi sản phẩm được tích hợp hệ thống API mở, cho phép kết nối linh hoạt với các nền tảng quản lý và thanh toán của bên thứ ba, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của nhiều mô hình kinh doanh. Đặc biệt, đối với mô hình giặt sấy tự phục vụ, nơi hầu hết cửa hàng vận hành không có nhân viên tại chỗ, việc thiết bị được kết nối từ xa giúp chủ đầu tư dễ dàng theo dõi trạng thái thiết bị và quản lý từ xa, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành.

Bên cạnh đó, máy sấy được trang bị cảm biến thông gió Vent Sensor tự động nhắc vệ sinh bộ lọc khi cần, góp phần duy trì hiệu suất hoạt động và đơn giản hóa công tác bảo trì. Cửa sấy đảo chiều, thiết kế xếp chồng tiết kiệm diện tích cũng giúp tối ưu không gian lắp đặt và thuận tiện hơn trong quá trình vận hành. Bảng điều khiển máy sấy được thiết kế linh hoạt, có thể lắp ở vị trí phía trên hoặc hạ xuống thân máy giúp dễ dàng thao tác, đặc biệt khi đặt xếp chồng.

Samsung hiện phân phối sản phẩm máy giặt và máy sấy công nghiệp thông qua hệ thống đối tác chiến lược tại Việt Nam gồm Asiatech Holding, Wash Friends Việt Nam và WW Việt Nam, sẵn sàng tư vấn giải pháp, hỗ trợ triển khai và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, lắp đặt và vận hành.

Samsung hợp tác cùng nhiều đối tác phân phối lớn, để không chỉ cung cấp máy giặt, máy sấy công nghiệp mà còn cả các giải pháp tự động hoá mô hình kinh doanh giặt sấy

Các giải pháp giặt sấy công nghiệp, ứng dụng tự động hoá từ Samsung và các đối tác mở ra cơ hội vô cùng lớn cho các doanh nghiệp muốn bước chân vào thị trường giàu tiềm năng của Việt Nam. Đây không chỉ là cơ hội kinh doanh lớn, mà còn là bước đi đón đầu xu hướng mới của thị trường trong hiện tại và tương lai.

Nhân dịp ra mắt, từ nay đến hết 31/07/2026, khách hàng mua mỗi cặp Máy giặt và Máy sấy công nghiệp Samsung sẽ nhận bộ quà tặng trị giá 8.000.000 đồng, bao gồm 01 Vòng tay thông minh Galaxy Fit3, 01 Màn hình điều khiển máy sấy, 01 Bộ kết nối máy giặt - máy sấy và 42kg bột giặt Ariel chuyên dụng. Chương trình được áp dụng thông qua hệ thống đối tác phân phối chính hãng của Samsung trên toàn quốc.

Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu sản phẩm, nhận tư vấn giải pháp hoặc tham gia chương trình ưu đãi có thể liên hệ trực tiếp các đối tác phân phối chính hãng của Samsung:

Công ty TNHH WW Việt Nam: 039 915 8996 | https://samsunglaundry.vn/

Công ty Cổ phần Asiatech Holding: 0904 050 959 – 0968 289 800 | https://asiatechjsc.vn/

Công ty TNHH Wash Friends: 096 202 4166 | https://washfriendsglobal.com/