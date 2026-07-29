Hà Nội cho phép công ty họ Petrolimex chuyển đổi hơn 2.600m2 'đất vàng' Trường Chinh để xây tổ hợp nhà ở, văn phòng

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3734, cho phép Công ty CP Tư vấn xây dựng Petrolimex chuyển mục đích sử dụng 2.604 m2 đất tại số 149 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt để triển khai dự án tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở.

Khu đất hiện do Công ty CP Tư vấn xây dựng Petrolimex quản lý theo quyết định giao đất của UBND TP Hà Nội từ năm 2014 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp năm 2015.

Dự án được thực hiện trên cơ sở quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư do UBND TP Hà Nội ban hành ngày 27/1. Hai doanh nghiệp tham gia đầu tư gồm Công ty CP Tư vấn xây dựng Petrolimex và Công ty CP Đô thị và Thương mại Tràng An.

Theo quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận năm 2017, khu đất sẽ được phát triển thành tòa nhà hỗn hợp gồm văn phòng, thương mại dịch vụ và căn hộ.

UBND TP Hà Nội quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án. Thời hạn sử dụng đất của chủ đầu tư là 50 năm kể từ ngày ký quyết định, trong khi người mua căn hộ tại dự án sẽ được sử dụng đất ổn định, lâu dài theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh diện tích được giao, dự án còn có khoảng 73m2 nằm trong phạm vi chỉ giới mở đường theo quy hoạch. Sau khi hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư phải bàn giao phần diện tích này cho cơ quan nhà nước quản lý mà không được bồi hoàn.

Về nghĩa vụ tài chính, Công ty CP Tư vấn xây dựng Petrolimex phải phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để xác định giá đất, hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nhận bàn giao mốc giới và thực hiện các thủ tục về môi trường theo quy định.

Đồng thời, doanh nghiệp phải làm việc với Sở Tài chính để nộp khoản tiền tương đương giá trị quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội, bổ sung vào ngân sách thành phố phục vụ đầu tư các dự án nhà ở xã hội.

UBND TP Hà Nội cũng giao các sở, ngành liên quan hướng dẫn, giám sát quá trình triển khai dự án; Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội thực hiện cập nhật biến động đất đai vào hồ sơ địa chính. UBND phường Phương Liệt có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đất của chủ đầu tư, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm (nếu có), đồng thời báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Trên website chính thức, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex (PEC) giới thiệu là thành viên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), tiền thân là Công ty Khảo sát thiết kế Bộ Vật tư (nay là Bộ Công Thương); là doanh nghiệp trong lĩnh vực tư vấn xây dựng các công trình xăng dầu, khí đốt, công trình công nghiệp và dân dụng trên phạm vi toàn quốc.

Petrolimex - PLX không trực tiếp đứng tên sở hữu cổ phần tại PEC. Hiện Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (PGCC, công ty 100% vốn thuộc PLX) là cổ đông chi phối, nắm 51% vốn điều lệ của PEC.﻿