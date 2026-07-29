Một doanh nghiệp “họ GELEX” lần đầu lãi hơn 1.000 tỷ đồng/quý, cổ phiếu vẫn ở vùng đáy 1 năm

Tổng công ty Viglacera - CTCP (mã chứng khoán: VGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 với kết quả kinh doanh tăng mạnh.

Trong quý II, doanh thu thuần của Viglacera đạt hơn 4.462 tỷ đồng, tăng gần 38% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 1.387 tỷ đồng, tăng khoảng 21%.

Sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 1.036 tỷ đồng , tăng 42% so với quý II/2025. Đây là lần đầu Viglacera vượt mốc lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng trong một quý.

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 831 tỷ đồng, tăng gần 54%; trong đó phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 563 tỷ đồng.

Dù lợi nhuận lập kỷ lục, diễn biến cổ phiếu VGC lại chưa tương đồng. Theo dữ liệu thị trường ngày 29/7, mã này giao dịch quanh 35.900 -36.200 đồng/cổ phiếu , nằm trong vùng giá thấp nhất khoảng một năm trở lại đây.

Theo giải trình của Viglacera, tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ hoạt động cho thuê hạ tầng khu công nghiệp tại các công ty con. Mảng vật liệu xây dựng cũng hoạt động tốt hơn so với cùng kỳ.

Viglacera hiện là công ty con của CTCP Hạ tầng GELEX. Tính đến cuối tháng 7/2026, Hạ tầng GELEX nắm hơn 225,1 triệu cổ phiếu, tương đương 50,21% vốn. Bộ Xây dựng là cổ đông lớn thứ hai với gần 173 triệu cổ phiếu, chiếm 38,58%.

Bất động sản và khu công nghiệp đóng góp lớn nhất﻿

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Viglacera đạt doanh thu thuần hơn 7.736 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế đạt 1.452 tỷ đồng, tăng hơn 27%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.152 tỷ đồng, tăng hơn 37%.

Theo báo cáo bộ phận, nhóm bất động sản và xây dựng mang về hơn 3.241 tỷ đồng doanh thu, chiếm gần 42% tổng doanh thu, đồng thời tạo ra gần 1.445 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tương đương gần 65% lợi nhuận gộp toàn doanh nghiệp.

Ở mảng vật liệu xây dựng, gạch ốp lát đóng góp gần 1.798 tỷ đồng doanh thu, chiếm hơn 23%, cùng 318 tỷ đồng lợi nhuận gộp.

Mảng kính, gương chiếm hơn 18% doanh thu nhưng chỉ đóng góp khoảng 6% lợi nhuận gộp; trong khi nhóm sứ, sen vòi và phụ kiện chiếm gần 8% doanh thu và khoảng 9% lợi nhuận gộp.

Chuẩn bị khởi công 3 khu công nghiệp gần 867 ha

Trong bối cảnh khu công nghiệp đang là nguồn đóng góp lớn nhất, Viglacera tiếp tục đẩy mạnh mở rộng quỹ đất.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp dự kiến khởi công Khu công nghiệp Tây Phổ Yên quy mô khoảng 500 ha, Khu công nghiệp Phù Ninh giai đoạn 1 khoảng 150 ha và Khu công nghiệp số 1 Hưng Yên khoảng 217 ha. Tổng quy mô ba dự án đạt khoảng 867 ha.

Ngoài các dự án mới, Viglacera tiếp tục đầu tư hạ tầng tại nhiều khu công nghiệp đang triển khai, đồng thời chuẩn bị đầu tư thêm các dự án tại Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lào Cai và Hải Phòng.

Nắm hơn 5.000 tỷ đồng tiền và tiền gửi

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Viglacera đạt gần 27.670 tỷ đồng, tăng khoảng 4,7% so với đầu năm.

Doanh nghiệp đang nắm gần 2.099 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Bên cạnh đó, đầu tư tài chính ngắn hạn đạt hơn 2.990 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản tiền gửi có kỳ hạn.

Tính chung, lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn của Viglacera đạt gần 5.090 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tổng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn ở mức khoảng 5.539 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn gần 2.908 tỷ đồng và nợ vay dài hạn hơn 2.631 tỷ đồng.