Vincom Retail báo lãi sau thuế hơn 1.600 tỷ đồng trong quý 2/2026, tăng 30% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Vincom Retail (mã chứng khoán VRE) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2026 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Trong Quý II, Vincom Retail ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.374 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, doanh thu từ hoạt động cho thuê và các dịch vụ liên quan đạt 2.268 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ, nhờ tỷ lệ lấp đầy cải thiện 2,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, lên 88,6% vào cuối Q2.2026, giá thuê trung bình tăng nhẹ trên toàn hệ thống và đóng góp của các trung tâm thương mại (TTTM) mới khai trương trong nửa sau năm 2025.

Ngoài ra, nếu loại trừ kết quả hoạt động của Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, doanh thu cho thuê và các dịch vụ liên quan trong quý 2/2026 tăng 11,5% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.609 tỷ đồng, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả trên, doanh thu thuần hợp nhất điều chỉnh và lợi nhuận sau thuế 6 tháng 2026 của Công ty đạt tương ứng 49% và 58% kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Trong nửa đầu năm, 6.689 sự kiện đã được tổ chức tại các TTTM và khu phố thương mại, nổi bật là Lễ hội mua sắm Vincom Red Sale với 2.246 gian hàng tham gia ưu đãi, Chuỗi Ngày hội Nướng & Bia lớn nhất mùa hè được tổ chức cuối tuần tại Ocean City và trại hè “Thực tập sinh nhí”.

Chiến lược này góp phần thu hút 112 triệu lượt khách đến các TTTM và 14,2 triệu lượt khách đến các khu phố thương mại, lần lượt tăng 11,6% và 16,3% so với cùng kỳ.

Trong sáu tháng đầu năm 2026, gần 140 thương hiệu mới gia nhập hệ thống, đóng góp gần 1/3 tổng diện tích cho thuê mới.

Trong quý 3/2026, Vincom Retail sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới với dự án Vincom Plaza Đan Phượng, dự kiến khai trương vào tháng 8/2026. Với tổng diện tích sàn khoảng 25.000 m² và tỷ lệ lấp đầy đạt 93%² trước khai trương, dự án là TTTM hiện đại đầu tiên tại Đan Phượng, phục vụ cư dân Vinhomes Wonder City, khu vực phía Tây Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Dự án được thiết kế theo hướng tối ưu trải nghiệm, với nhóm ngành ẩm thực và vui chơi giải trí chiếm tới 45%, đồng thời quy tụ nhiều thương hiệu lần đầu hiện diện tại khu vực.