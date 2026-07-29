Tỷ phú Trần Đình Long mỗi ngày bán hơn 1.170 con heo và gần 1 triệu quả trứng, thu gần 3.400 tỷ đồng sau 6 tháng

Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA), doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của tỷ phú Trần Đình Long, ghi nhận doanh thu hợp nhất 3.379 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 648 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026.

Kết quả này tương đương 47% kế hoạch doanh thu và 64% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Bình quân mỗi ngày, doanh nghiệp thu về gần 3,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Riêng quý II, HPA đạt doanh thu 1.566 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 303 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 27%, trong khi biên lợi nhuận thuần giữ ở mức 19%.

Chăn nuôi heo tiếp tục là mảng đóng góp lớn nhất. Trong quý II, mảng này đạt doanh thu 664 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 218 tỷ đồng, tương ứng 42% doanh thu và 72% lợi nhuận hợp nhất.

Lũy kế 6 tháng, HPA xuất bán hơn 212.000 con heo các loại, trong đó có hơn 140.000 con heo thịt thương phẩm. Tính bình quân, mỗi ngày doanh nghiệp bán hơn 1.170 con heo.

Mảng gà đẻ trứng cũng duy trì tăng trưởng. Sản lượng trứng trong 6 tháng đạt 171 triệu quả, tương đương khoảng 945.000 quả mỗi ngày. Sản phẩm được phân phối qua siêu thị, nhà máy thực phẩm, khách sạn, trường học và xuất khẩu sang Lào, Campuchia.

Ở lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, doanh thu bán ra ngoài trong quý II đạt 576 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Sản lượng tiêu thụ 6 tháng đạt gần 92.000 tấn, tăng 9%.

Năm 2026, Nông nghiệp Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.005 tỷ đồng. Doanh nghiệp tập trung mở rộng chăn nuôi heo, tăng sản lượng thức ăn chăn nuôi và kiểm soát chi phí.