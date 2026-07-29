5G và NFC: Focus Media đổi mới ngành quảng cáo thang máy

Với hơn 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông thang máy, ông Xiang Song, Tổng Giám đốc Focus Media Việt Nam, mở đầu bài phát biểu bằng nhận định: ba năm qua, công ty không chỉ xây dựng một nền tảng quảng cáo, mà đang kiến tạo một hạ tầng vận hành dựa trên AI. Ông cho rằng thị trường Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới:nhanh hơn, số hóa hơn - và bài toán của thương hiệu hiện nay không chỉ là thiếu hiển thị, mà là: sau khoảnh khắc chú ý, điều gì thực sự xảy ra tiếp theo.

Ông Xiang Song, CEO Focus Media Việt Nam, mở đầu chương trình chia sẻ về kinh nghiệm quốc tế và những năm đầu tại thị trường Việt Nam

Câu trả lời được Focus Media Việt Nam đưa ra là bước nâng cấp thiết bị năm 2026 lắp đặt sim 5G kết hợp với NFC, sau nhiều thế hệ màn hình Digital Frame (định dạng dọc) và LCD (định dạng ngang) được thay mới liên tục từ 2023. Với 5G, hệ thống chuyển từ mô hình phát nội dung thủ công từng cụm màn hình sang hạ tầng phân phối thông minh, cho phép chọn điểm chính xác hơn và cập nhật nội dung gần như tức thời trên quy mô toàn mạng lưới. Bà Lê Thị Ngọc Anh, Giám đốc Chiến lược Focus Media Việt Nam, giới thiệu giải pháp ScreenIQ đi kèm - công cụ lập kế hoạch truyền thông bắt đầu từ việc xác định đúng khách hàng mục tiêu, thay vì chỉ chọn nhiều điểm phát như cách làm truyền thống.

Bà Lê Thị Ngọc Anh, Giám đốc Chiến lược Focus Media Việt Nam thực hiện thao tác trình phát từ xa trên sân khấu của sự kiện

Nếu 5G giải quyết bài toán vận hành, NFC là mảnh ghép xử lý phần "sau chú ý". Bà Sầm Minh Hằng, Giám đốc Marketing Focus Media Việt Nam, mô tả hành trình tiếp cận mới gồm bốn bước: chạm, mở trang, ở lại, hành động - rút ngắn đáng kể so với cách tiếp cận nhiều bước dễ khiến người dùng mất hứng thú trước đây. Số liệu tổng hợp ngay tại sự kiện cho thấy tính khả thi của mô hình này: tính đến hết ngày 21/7, đã có 1.054 lượt mở trang qua NFC tại khu trải nghiệm, trong đó 491 lượt hoàn tất nhận quà vật lý, tương đương tỷ lệ hoàn tất 46,5%.

Bà Sầm Minh Hằng, Giám đốc Marketing Focus Media Việt Nam, cập nhật trực tiếp số liệu tương tác của khu trải nghiệm NFC tại sự kiện

Theo bà Sầm Minh Hằng, giá trị thực sự nằm ở khả năng đo lường xuyên suốt: Focus Media Việt Nam ghi nhận dữ liệu tương tác tại điểm chạm (thời điểm, vị trí, hành động đầu tiên), trong khi phía thương hiệu đo lường hành vi trên tài sản số của mình (lượt truy cập, thời gian ở lại, tỷ lệ chuyển đổi) - cả hai được kết nối bằng mã chiến dịch và quy tắc đo lường chung. "Chúng tôi không thay đổi vai trò của truyền thông thang máy, chúng tôi thay đổi điều xảy ra sau khoảnh khắc chú ý" - bà Hằng khép lại phần trình bày bằng thông điệp này.

Sự kiện "The New Era Of Elevator Media" của Focus Media Việt Nam đã diễn ra vào ngày 21/07 với sự quy tụ của hơn 200 đại biểu là cơ quan ban ngành, lãnh đạo doanh nghiệp, giám đốc marketing, đại diện agency truyền thông đến từ Việt Nam và quốc tế. Tham dự sự kiện với vai trò diễn giả và đơn vị đồng hành: Cốc Cốc, Admicro, InnoEx, Be Group, Pin Nam Phương, Elmich Vietnam, HTV, WPP, FastHub Vietnam mang đến những trải nghiệm hấp dẫn cho khách hàng tham dự, và những góc nhìn đa chiều về ngành quảng cáo ngoài trời nói chung, và quảng cáo thang máy nói riêng.