Lợi nhuận giảm 43%: Chuyện gì đang xảy ra với Dabaco của đại gia Nguyễn Như So?

Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 với doanh thu thuần đạt gần 4.253 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 289 tỷ đồng, giảm 43%, tương đương hụt gần 218 tỷ đồng so với quý 2/2025.

Lũy kế 6 tháng, Dabaco đạt doanh thu thuần hơn 8.377 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 663 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 13% và giảm gần 35%.

Giá lợn hơi kéo lợi nhuận đi xuống

Theo giải trình của Dabaco, giá lợn hơi trong quý 2/2026 thấp hơn cùng kỳ, khiến kết quả kinh doanh của các công ty chăn nuôi suy giảm. Trong khi đó, các mảng thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi gà và dầu thực vật vẫn ghi nhận kết quả tốt hơn năm trước.

Giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp quý 2 giảm từ 825 tỷ đồng xuống còn 653 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ khoảng 21,6% xuống 15,4%.

Tại cuối tháng 6, tổng tài sản Dabaco đạt hơn 17.734 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng lên hơn 4.333 tỷ đồng, còn dòng tiền kinh doanh 6 tháng chuyển sang âm hơn 97 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 1.184 tỷ đồng.

Cổ phiếu gần vùng thấp nhất một năm

Trên thị trường chứng khoán, DBC giao dịch quanh 16.200 đồng/cổ phiếu vào phiên 29/7, tăng 1,25% trong phiên.

Tuy nhiên, so với vùng khoảng 27.000–28.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu tháng 8/2025, thị giá DBC đã giảm hơn 40% sau một năm. Riêng từ mức 24.300 đồng/cổ phiếu ngày 6/10/2025, cổ phiếu này cũng mất khoảng 33%. Vốn hóa thị trường của Dabaco ở mức gần 6.900tỷ đồng.

Trước đó, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra ngày 18/7 tại khu vực xử lý chất thải của trang trại Dabaco Thanh Hóa.

Theo Bệnh viện Bạch Mai, vụ việc có tổng cộng 13 người gặp nạn, trong đó 5 người tử vong và 8 người, bao gồm cả những người tham gia cứu hộ, được chuyển đến bệnh viện cấp cứu do ngộ độc khí H₂S.

Nguyên nhân ban đầu được xác định liên quan đến ngộ độc khí tại khu vực hầm biogas, song cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ toàn bộ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan. Bộ Nội vụ đồng thời yêu cầu Dabaco rà soát toàn diện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị trực thuộc.

Dabaco cho biết đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu, hỗ trợ gia đình người tử vong, theo dõi sức khỏe những người tham gia cứu hộ và phối hợp cơ quan chức năng điều tra vụ việc.﻿