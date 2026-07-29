Cổ phiếu Vincom Retail “có biến”

Trong phiên giao dịch chiều 29/7, cổ phiếu VRE của Công ty Cổ phần Vincom Retail bất ngờ tăng mạnh sau chuỗi ngày diễn biến kém tích cực.

Kết phiên, VRE tăng kịch trần lên 22.750 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch đạt hơn 8,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị sang tay khoảng 188 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thanh khoản của VRE cao hơn gấp đôi mức khớp lệnh bình quân 10 phiên gần nhất, khoảng 3,88 triệu cổ phiếu mỗi phiên.

Trước phiên tăng mạnh này, cổ phiếu Vincom Retail đã trải qua nhịp giảm sâu. Từ vùng khoảng 35.000 đồng/cổ phiếu vào đầu tháng 5, VRE liên tục đi xuống và có thời điểm lùi sát mốc 21.000 đồng vào cuối tháng 7. Như vậy, thị giá từng mất khoảng 40% chỉ trong chưa đầy ba tháng.

Ở mức giá 22.750 đồng/cổ phiếu, vốn hóa của Vincom Retail đạt khoảng 51.700 tỷ đồng.

Diễn biến đáng chú ý của cổ phiếu xuất hiện sau khi doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2026.

Trong quý, Vincom Retail ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 2.374 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản đầu tư và các dịch vụ liên quan đạt 2.268 tỷ đồng, tăng 9,7%.

Doanh nghiệp cho biết kết quả này đến từ tỷ lệ lấp đầy được cải thiện, giá thuê trung bình tăng nhẹ và đóng góp của các trung tâm thương mại mới khai trương trong nửa cuối năm 2025.

Tính đến cuối quý 2, tỷ lệ lấp đầy toàn hệ thống đạt 88,6%, tăng 2,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Nếu loại trừ kết quả của Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, doanh thu cho thuê và dịch vụ liên quan tăng 11,5%.

Lợi nhuận sau thuế quý 2 của Vincom Retail đạt 1.609 tỷ đồng, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Sau 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất điều chỉnh của công ty đã hoàn thành 49% kế hoạch năm, trong khi lợi nhuận sau thuế hoàn thành 58% mục tiêu.

Trong nửa đầu năm, hệ thống trung tâm thương mại của Vincom Retail đón khoảng 112 triệu lượt khách, tăng 11,6%. Các khu phố thương mại thu hút thêm 14,2 triệu lượt, tăng 16,3% so với cùng kỳ.

Gần 140 thương hiệu mới đã gia nhập hệ thống trong 6 tháng, đóng góp gần một phần ba tổng diện tích cho thuê mới.

Trong quý 3/2026, Vincom Retail dự kiến tiếp tục mở rộng mạng lưới với Vincom Plaza Đan Phượng, dự kiến khai trương trong tháng 8. Dự án có tổng diện tích sàn khoảng 25.000 m² và tỷ lệ lấp đầy trước khai trương đạt 93%.