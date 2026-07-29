Doanh thu FPT Retail đạt 30.743 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail - HoSE: FRT) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 với doanh thu hợp nhất đạt 30.743 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ và hoàn thành 52% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.038 tỷ đồng và hoàn thành 67% kế hoạch năm 2026.

Bên cạnh đó, doanh thu online của công ty đạt 4.996 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Kết quả trên tiếp tục phản ánh đà tăng trưởng tích cực của FPT Retail ở cả hai lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là chăm sóc sức khỏe và bán lẻ công nghệ, đồng thời cho thấy hiệu quả từ chiến lược tối ưu vận hành, nâng cao năng lực quản trị và chủ động thích ứng với những biến động của thị trường.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, chuỗi Long Châu ghi nhận doanh thu 21.448 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ và hoàn thành 52% kế hoạch năm. Doanh thu trung bình đạt 1,3 tỷ đồng/nhà thuốc/tháng, tiếp tục cải thiện so với mức bình quân năm 2025, phản ánh hiệu quả của hệ thống trong quá trình mở rộng quy mô đi cùng nâng cao chất lượng vận hành.

Tính đến hết tháng 6/2026, hệ thống Long Châu sở hữu 2.639 nhà thuốc và 236 trung tâm tiêm chủng, tiếp tục mở rộng mạng lưới trên toàn quốc nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cho người dân. Song song với đó, doanh nghiệp tiếp tục chủ động quản trị nguồn cung, tối ưu hàng tồn kho và kiểm soát chi phí vận hành, góp phần đảm bảo nguồn hàng ổn định, hạn chế tác động từ biến động chi phí đầu vào và duy trì hiệu quả hoạt động.

Long Châu tiếp tục mở rộng danh mục thuốc thế hệ mới và thuốc hiếm lên 12 loại, nâng cao năng lực cung ứng dược phẩm chuyên sâu. Hệ thống còn mở rộng hợp tác chiến lược với các đối tác trong và ngoài nước như: Quỹ Urgo Foundation (Pháp), Hội Chữ Thập đỏ TP.HCM, Đại học Y dược TP.HCM, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nâng cao năng lực sơ cấp cứu, ứng phó khẩn cấp hướng tới mục tiêu hơn 22.000 dược sĩ Long Châu trở thành tình nguyện viên sơ cấp cứu cộng đồng, hợp tác cùng Bệnh viện FV phổ cập kiến thức y khoa chuẩn quốc tế cho cộng đồng,…

Chuỗi FPT Shop ghi nhận doanh thu 9.387 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ và hoàn thành 51% kế hoạch năm 2026. Doanh thu trung bình đạt 2,5 tỷ đồng/cửa hàng/tháng, tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đến từ việc chủ động điều chỉnh danh mục sản phẩm, gia tăng nguồn hàng theo mùa vụ, cùng hiệu quả của các chương trình bán hàng và các giải pháp tài chính linh hoạt.

Trong quý II/2026, FPT Shop tiếp tục đẩy mạnh các chương trình bán hàng gắn với mùa World Cup, kết hợp các ngành hàng TV, điện máy, gia dụng cùng dịch vụ di động MVNO FPT nhằm mở rộng hệ sinh thái và đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng đa dạng của khách hàng. Đồng thời, doanh nghiệp phối hợp cùng các đối tác ra mắt nhiều sản phẩm công nghệ mới và triển khai sớm chương trình Back to School để đón đầu nhu cầu mua sắm phục vụ học tập trong nửa cuối năm.