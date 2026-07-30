Nhà máy chế biến nông sản liên quan bà Trương Mỹ Lan tìm người mua: Giảm giá gần 30% còn 851 tỷ đồng

VietinBank Chi nhánh Tây Ninh vừa thông báo tiếp tục bán đấu giá tài sản bảo đảm của CTCP Lavifood nhằm thu hồi khoản nợ vay.

Theo thông báo, ngân hàng đưa ra đấu giá đồng thời hai tài sản gồm quyền sử dụng khu đất rộng 142.914 m2 cùng toàn bộ công trình xây dựng là Nhà máy Tanifood Tây Ninh tại xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh; và toàn bộ dây chuyền máy móc, thiết bị thuộc dự án Nhà máy chế biến nông sản Tanifood Tây Ninh đang lắp đặt tại nhà máy.

Tổng giá khởi điểm của hai tài sản là hơn 851,2 tỷ đồng. Trong đó, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được định giá gần 547,8 tỷ đồng, còn hệ thống máy móc, thiết bị có giá khởi điểm khoảng 303,4 tỷ đồng.

Đây là lần hạ giá đáng kể so với đợt rao bán đầu tiên vào tháng 5/2026, khi VietinBank đưa ra mức giá khởi điểm hơn 1.216 tỷ đồng. Như vậy, sau gần ba tháng, tổng giá khởi điểm đã giảm khoảng 365 tỷ đồng, tương đương gần 30%. Riêng phần bất động sản giảm khoảng 235 tỷ đồng, còn hệ thống máy móc, thiết bị giảm khoảng 130 tỷ đồng.

Nhà máy Tanifood Tây Ninh được đưa vào hoạt động từ năm 2019 trên diện tích hơn 14,29 ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.780 tỷ đồng. Nhà máy được xây dựng để chế biến sâu nông sản phục vụ xuất khẩu, có công suất thiết kế khoảng 150.000 tấn nguyên liệu mỗi năm.

Lavifood là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản và là khách hàng vay vốn tại VietinBank Tây Ninh. Theo kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan được xác định đã mua lại cổ phần tại Lavifood, sau đó giao bà Trương Huệ Vân quản lý doanh nghiệp thông qua Tổng giám đốc Nguyễn Phi Long, người đứng tên sở hữu 31% vốn điều lệ của công ty.