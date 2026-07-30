Đối thủ lớn nhất mở cửa hàng ồ ạt, WinCommerce khẳng định: "Chúng tôi không bị ảnh hưởng, doanh thu cùng cửa hàng vẫn tăng trên 10%"

Chiều 29/7, Tập đoàn Masan tổ chức cuộc gặp gỡ với các nhà đầu tư quý 2/2026.

CEO Danny Lê cho biết Masan đã trải qua một quý kinh doanh "bản lề" với lợi nhuận sau thuế tăng 20%, đưa EBITDA nửa đầu năm đạt mốc 12.000 tỷ đồng. Masan thực hiện nâng mục tiêu lợi nhuận theo kịch bản cao năm 2026 lên 11.500 tỷ đồng, tăng khoảng 46% so với kế hoạch trước đó. Điểm sáng lớn nhất thuộc về Masan High-Tech Materials (MSR) khi ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục trong lịch sử 16 năm hoạt động.



Ông Michael Hưng Nguyễn, Phó Tổng Giám đốc Masan Group, chia sẻ: "Doanh thu MSR tăng tới 5 lần nhờ giá APT trên thị trường thế giới duy trì ở mức cao kỷ lục trong 10 năm qua". Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và ngành quốc phòng toàn cầu đã đẩy nhu cầu về Vonfram lên cao chưa từng có, tạo động lực cho MSR hướng tới mục tiêu lợi nhuận hơn 1,3 tỷ USD cho cả năm 2026.

WinCommerce: "Phủ sóng" nông thôn và tối ưu hóa bằng AI

Mảng bán lẻ WinCommerce tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng với doanh thu tăng trưởng 30%. Trong 6 tháng đầu năm, chuỗi này đã thần tốc mở mới 550 cửa hàng, trong đó 80% tập trung tại khu vực nông thôn.

Không chỉ mở rộng quy mô, Masan đang tiến sâu vào cuộc cách mạng số hóa. Ông Phan Nguyễn Trọng Huy cho biết, hệ điều hành "Consumer OS" đang giúp đơn giản hóa việc vận hành. "Đến tháng 9 năm nay, 90% lượng hàng đi qua WinCommerce sẽ được đặt hoàn toàn tự động bằng AI", ông Huy khẳng định. Việc này không chỉ giúp giảm 30% khối lượng công việc cho nhân viên mà còn giúp tập đoàn tiết kiệm khoảng 300 tỷ đồng mỗi năm.



Chiến lược "cao cấp hóa" và vươn ra thế giới

Masan Consumer (MCH) và Masan MEATLife (MML) cũng ghi nhận những bước tiến. Với MCH, chiến lược "cao cấp hóa" danh mục sản phẩm đã mang lại quả ngọt khi nhãn hàng Chin-su tăng trưởng 27% và Omachi tăng vọt 17,8%. Hệ thống phân phối "Retail Supreme" sau 9 tháng triển khai đã phủ sóng toàn quốc, giúp tăng số lượng sản phẩm trên mỗi đơn hàng một cách hiệu quả.



Trong khi đó, Masan MEATLife có mức tăng trưởng 25%. Đặc biệt, doanh thu trung bình mỗi cửa hàng thịt tại hệ thống WinCommerce đã tăng từ 2 triệu lên 2,6 triệu đồng/ngày.



Củng cố bảng cân đối kế toán và triển vọng niêm yết HOSE cho MSR

Một trong những thành tựu của Masan trong nửa đầu năm 2026 là việc đưa tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA về mức 2,4 lần, giảm đáng kể so với mức 5,2 lần của vài năm trước.

Bà Đoàn Thụy Mỹ Duyên, Giám đốc Tài chính, nhấn mạnh rằng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đang rất dồi dào, tạo nền tảng để tập đoàn giảm đòn bẩy tài chính và chi trả cổ tức trong tương lai.



Về định hướng sắp tới, Ban lãnh đạo Masan xác nhận đang thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển sàn niêm yết cho Masan High-Tech Materials từ UPCoM sang HOSE, dự kiến sẽ có thông báo chính thức vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Với đà tăng trưởng hiện tại, Masan tự tin nâng mục tiêu doanh thu cả năm lên mức kỷ lục 105.000 tỷ đồng.

Thảo luận đáng chú ý:

Người điều phối: Sản lượng sản xuất và tiêu thụ của Masan High-Tech Materials (MSR) trong nửa cuối năm 2026 dự kiến sẽ thay đổi như thế nào so với quý 2?

Ông Michael: Sản lượng quý 3 dự kiến sẽ tăng trưởng cao so với quý 2. Mục tiêu của chúng tôi là đạt gần 500 triệu USD về doanh thu và lợi nhuận cũng cao hơn quý 2. Sản lượng cuối năm nay tăng nên chúng tôi sẽ sử dụng nhiều tinh quặng từ bên ngoài so với nguồn từ mỏ Núi Pháo. Mặc dù doanh thu và sản lượng tăng trưởng nhiều, nhưng lợi nhuận có thể không tăng tương ứng vì khi chế biến quặng từ Núi Pháo, công ty thu được biên lợi nhuận gộp cao hơn.

Về các phần liên quan đến mở rộng và nâng cấp tài nguyên của Masan, trong năm nay kết quả có thể chưa rõ nét hơn quý 2. Tuy nhiên, cổ đông sẽ thấy sự thay đổi lớn trong năm 2027 khi công suất lên tầm 200, sau đó lên 3000 vào năm 2028, và đến giai đoạn 2029 - 2030 sẽ đạt tầm 5000, quay lại thời kỳ cao điểm của Masan High-Tech Materials.

Người điều phối: Ban lãnh đạo có thể chia sẻ thêm về thỏa thuận hợp tác gần đây với GBI (GB Innovation) được không?

Đại diện Masan: Năm nay, mỏ Núi Pháo mới cung cấp được 1.300 cho nhà máy của Masan High-Tech Materials. Vì thế, chúng tôi hợp tác với nhiều mỏ nước ngoài để mua tinh quặng về chế biến và bán cho khách hàng. GBI là một doanh nghiệp tại Hàn Quốc, sở hữu mỏ quặng sẽ là đối tác cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi tự tin rằng, vì đã xây dựng nhà máy tinh luyện, chúng tôi sẽ trở thành đối tác của rất nhiều mỏ ở nước ngoài.

Ông Danny Lê bổ sung: Có 3 điểm chính cần lưu ý:

1. Masan High-Tech Materials hiện chiếm khoảng 25% đến 30% thị phần chế biến sâu thế giới đối với sản phẩm APT.

2. Các công ty khác sở hữu công nghệ APC thường chế biến để tiêu thụ nội bộ trong chuỗi giá trị của họ. GBI là khách hàng trong chuỗi giá trị nhưng không có phần chế biến sâu như chúng tôi.

3. Chúng tôi đang nâng công suất từ 8.000 lên 12.000 vì nhu cầu tiêu thụ Vonfram (Tungsten) sắp tới sẽ rất cao nhờ vào AI và lĩnh vực quốc phòng. Chúng tôi sẽ trở thành đối tác chiến lược của tất cả các nhà chế biến sâu trong chuỗi AI và quốc phòng trên thế giới.

Người điều phối: Vấn đề thuế tài nguyên có tác động tài chính nào đối với MSR và đang được xử lý ra sao?

Bà Duyên: Tại mỏ Núi Pháo, chúng tôi chế biến rất sâu để tạo ra sản phẩm công nghiệp. Hiện nay, pháp luật chưa có quy định rõ ràng về việc xác định thuế tài nguyên cho sản phẩm công nghiệp. Hiện công ty đang làm việc với các cơ quan nhà nước và hy vọng vấn đề này sẽ kết thúc vào tháng sau hoặc trong quý 3 năm nay.

Về con số trích lập dự phòng, theo nguyên tắc thận trọng, chúng tôi đã trích lập toàn bộ nghĩa vụ thuế tài nguyên trên bảng cân đối của Masan High-Tech Materials. Lợi nhuận quý 2 đạt gần 1.700 tỷ đồng đã bao gồm các khoản trích lập đầy đủ theo quan điểm của công ty và số liệu làm việc gần nhất với cơ quan nhà nước.

Người điều phối: Xin cập nhật về đợt thanh tra gần đây của Chính phủ và tác động đối với hoạt động của MSR.

Luật sư trưởng Masan: Đợt thanh tra của Chính phủ năm 2023 đang hoàn tất. Đây là đợt thanh tra chuyên ngành về đất hiếm, Bismuth và Vonfram, liên quan đến nhiều doanh nghiệp, bộ ngành và các tỉnh. Đối với Núi Pháo và MSR, đợt thanh tra này không phát hiện vấn đề gì mang tính chất trọng yếu. Chúng tôi đã xong một số vấn đề hành chính và đang hoàn tất việc đính chính tọa độ khai thác. Những vấn đề khác như giá thuế tài nguyên cho sản phẩm công nghiệp vẫn đang được tiếp tục làm việc với các cơ quan liên quan như chị Duyên đã trình bày.

Người điều phối: Vì sao giá trị hàng tồn kho tăng mạnh so với đầu năm?

Bà Duyên: Hàng tồn kho của MSR cuối quý 2 năm nay là hơn 8.000 tỷ đồng. Trong đó, hơn 1.100 tỷ đồng là sản phẩm ABT (Vonfram). Giá Vonfram cuối năm ngoái khoảng 500 USD/MTU, hiện đã lên tới gần 3.000 USD/MTU. Trên sổ sách, với 1.100 tỷ đồng đó, giá vốn của chúng tôi chỉ khoảng 2.000 đến 2.100 USD/MTU.

Người điều phối: Câu hỏi cho WinCommerce, khi đối thủ đẩy nhanh mở cửa hàng mới, WinCommerce bảo vệ lưu lượng khách và hiệu quả kinh tế như thế nào? Cạnh tranh có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh không?

Đại diện WinCommerce: Chúng tôi và đối thủ lớn nhất có hai phân khúc khách hàng và giá trị mang lại khác nhau, nên gần như không bị ảnh hưởng. Tại một tỉnh phía Bắc nơi đối thủ mở mới nhiều nhất từ đầu năm đến nay, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu trên cùng một cửa hàng (like-for-like) của chúng tôi vẫn đạt trên 10%. Số liệu cho thấy chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi cửa hàng mới của đối thủ.

Người điều phối: Tại sao Masan hoàn nhập một phần dự phòng suy giảm giá trị khoản đầu tư vào Nyobolt (NB) trong quý 2/2026? Cơ sở của việc hoàn nhập là gì?

Bà Duyên: Trong tháng 5 năm 2026, Nyobolt đã huy động thành công 60 triệu USD với định giá 1 tỷ USD. Thời điểm chúng tôi đầu tư, Nyobolt có giá trị 400 triệu USD. Cộng với việc dòng tiền và kế hoạch kinh doanh của họ đã tốt hơn, chúng tôi có cơ sở để hoàn nhập dự phòng. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ hoàn nhập một phần để đảm bảo nguyên tắc kế toán thận trọng, vì đây mới chỉ là một giao dịch đơn lẻ.

Người điều phối: Tại sao dòng tiền tự do (Free Cash Flow) 12 tháng qua của Masan giảm 2,2% so với năm 2025 dù lợi nhuận tăng trưởng mạnh?

Bà Duyên: Dòng tiền lũy kế 12 tháng đạt 19.100 tỷ đồng, giảm khoảng 200 tỷ đồng (2.2%). Lý do là cuối năm 2025 và nửa đầu năm 2026, WinCommerce mở rất nhiều cửa hàng, dẫn đến chi phí đầu tư (Capex) tăng. Tại Masan High-Tech Materials, dù kết quả kinh doanh và dòng tiền rất tốt, nhưng chúng tôi đã tăng cường nhập khẩu Vonfram để tận dụng giá tốt, khiến hàng tồn kho tăng và dòng tiền tạm thời âm. Nhìn chung, lợi nhuận và dòng tiền kinh doanh của chúng tôi đang tốt lên, sự sụt giảm nhẹ là do tập trung đầu tư cho Capex.

Người điều phối: Nguồn vốn nào sẽ được sử dụng để thanh toán nghĩa vụ quyền chọn bán (put option) trị giá 700 triệu USD?

Đại diện Ban lãnh đạo: Chúng tôi sẽ không tập trung vào việc vay thêm vốn. Có hai nguồn chính để giải quyết nghĩa vụ này vào cuối năm 2027:

1. Nguồn từ việc chuyển sàn của MSR từ UpCOM sang HOSE, kết hợp với việc tìm kiếm một nhà đầu tư chiến lược

2. Tận dụng dòng tiền tự do (free cash flow) của MSR. Dòng tiền dự kiến sinh ra trong năm 2026 có thể lên tới 450 - 500 triệu USD.