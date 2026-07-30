Masan Consumer chốt ngày trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%

Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã chứng khoán MCH) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền là ngày 11/8. Tỷ lệ thực hiện là 20% mệnh giá, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 19/8.

Theo báo cáo tài chính quý II/2026, tại ngày 30/6, MCH có khoảng 1,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, bao gồm số cổ phiếu ESOP được phát hành hoàn tất trong tháng 6. Tính trên lượng cổ phiếu này, doanh nghiệp có thể chi khoảng 2.614 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức.﻿

Đây là đợt tạm ứng cổ tức đầu tiên của MCH trong năm 2026, nối dài chính sách chia cổ tức cao cho cổ đông. Trong giai đoạn 2023-2025, doanh nghiệp đã chi khoảng 32.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt, tương đương khoảng 1,3 tỷ USD và thuộc nhóm công ty niêm yết có quy mô trả cổ tức lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.﻿

Khả năng duy trì cổ tức của Masan Consumer đến từ mô hình kinh doanh có mức sinh lời cao và khả năng chuyển đổi lợi nhuận thành tiền mặt.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, MCH tạo ra khoảng 2.000 tỷ đồng dòng tiền tự do. Tại cuối tháng 6, tiền và các khoản tương đương tiền của công ty đạt 9.565 tỷ đồng, trong khi tổng nợ vay là 8.951 tỷ đồng, giảm so với mức 9.591 tỷ đồng tại cuối năm 2025.

Về kết quả kinh doanh, quý II/2026, doanh thu thuần của MCH đạt 7.165 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ. Trong đó, mức tăng sản lượng gần 10% đóng vai trò chủ yếu, phần còn lại đến từ điều chỉnh giá bán.

Lợi nhuận gộp quý II đạt 3.193 tỷ đồng, tăng 15,3%; biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 44,6%. EBITDA đạt 1.812 tỷ đồng, tăng 12,8%, còn lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1.484 tỷ đồng, tăng 10,2%.

Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu của Masan Consumer đạt 15.637 tỷ đồng, tăng 13,6%. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 3.284 tỷ đồng, tăng 10,9%; lợi nhuận sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 3.249 tỷ đồng, tăng 11,6%.

Trong các thương hiệu chủ lực, doanh thu CHIN-SU tăng 27%, Omachi tăng 17,8%. Nam Ngư lấy lại một phần thị phần bị mất trong thời gian gián đoạn kênh truyền thống, trong khi Chanté và Homey tạo thêm động lực cho ngành hóa mỹ phẩm. Riêng Homey đã đạt quy mô doanh thu khoảng 20 tỷ đồng mỗi tháng từ mức nền gần như không đáng kể. ﻿

Với kết quả này, MCH giữ nguyên kế hoạch doanh thu năm 2026 từ 33.800 đến 35.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 11-15%. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số cũng được đặt trong khoảng tăng trưởng 10-15%.

Một điểm đáng chú ý trong kết quả nửa đầu năm là sự phục hồi của kênh bán lẻ truyền thống sau giai đoạn MCH tái cấu trúc hệ thống phân phối trong năm 2025. Doanh thu kênh truyền thống quý II tăng 10,6%, trong khi kênh bán lẻ hiện đại và HORECA tăng lần lượt 28,9% và 29,7%. Thương mại điện tử tăng 202,3%, xuất phát từ nền doanh thu thấp.﻿

Hệ thống Retail Supreme của MCH hiện có khoảng 550.000 điểm bán hoạt động. Sau khi mở rộng độ phủ, trọng tâm được chuyển sang gia tăng chiều sâu, thông qua việc nâng số lượng sản phẩm tại mỗi cửa hàng, cải thiện trưng bày và tập trung danh mục mới vào 30.000 điểm bán có lưu lượng khách hàng cao.

Số sản phẩm bình quân tại mỗi điểm bán đã đạt khoảng 5,8, trong khi khoảng 43.000 điểm bán đang kinh doanh sản phẩm thuộc trên 6 ngành hàng của MCH. Công ty đặt mục tiêu nâng con số thứ hai lên 100.000 điểm vào cuối năm.

Tại chương trình gặp gỡ nhà đầu tư Community Day ngày 29/7, Tổng giám đốc MCH Trương Công Thắng cho biết, hệ thống mới giúp một sản phẩm của doanh nghiệp chỉ mất khoảng một đến hai tuần để tiếp cận hàng chục nghìn điểm bán, so với ba đến bốn tuần nếu phụ thuộc chủ yếu vào kênh bán sỉ truyền thống.﻿