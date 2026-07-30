Điều gì khiến PNJ báo lỗ 283 tỷ trong quý 2/2026?

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa ghi nhận lần thứ 2 có quý báo lỗ trong lịch sử hoạt động, kể từ lần đầu tiên xảy ra vào quý 3/2021.

Cụ thể, trong quý II/2026, doanh thu thuần của PNJ đạt 8.484 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh nghiệp lỗ sau thuế 283 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi 437 tỷ đồng trong quý II/2025.

Nguyên nhân trực tiếp nằm ở khoản dự phòng đặc biệt lớn, được PNJ ghi nhận sau khi số lượng khách hàng yêu cầu bán lại các sản phẩm kim cương tăng mạnh.

Khoản dự phòng 865 tỷ đồng “bẻ gãy” lợi nhuận

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của PNJ trong quý II đạt tổng cộng hơn 1.819 tỷ đồng, tăng khoảng 760 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, riêng khoản dự phòng tổn thất liên quan sự kiện mua lại kim cương lên tới 865,5 tỷ đồng.

Nếu không có khoản dự phòng này, lợi nhuận trước thuế quý II của PNJ có thể đạt khoảng 538,5 tỷ đồng, khá gần mức 547 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

PNJ cho biết sau ngày 30/6, trước những diễn biến bất thường của thị trường kim cương đã ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng, nhu cầu khách hàng bán lại trang sức kim cương và kim cương rời cho doanh nghiệp đã tăng đáng kể.

Theo số liệu thống kê nội bộ, từ đầu tháng 7 đến ngày phát hành báo cáo tài chính, tỷ lệ giá trị hàng mua lại trên tổng doanh thu ước tính lên tới 237%. Nói cách khác, giá trị hàng hóa PNJ phải mua lại trong giai đoạn này cao hơn gấp đôi doanh thu phát sinh.

Diễn biến trên khiến nhu cầu vốn lưu động tăng mạnh và ảnh hưởng đến vòng quay vốn của PNJ trong ngắn hạn. Công ty cho biết đã chủ động cân đối nguồn vốn, duy trì các nguồn lực tài chính cần thiết và đàm phán kéo dài thời hạn thanh toán đối với các giao dịch mua lại trong giai đoạn cao điểm.

Khoản dự phòng 865,5 tỷ đồng được PNJ ước tính dựa trên ba yếu tố: giá trị kim cương mua lại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán; giá trị có thể thu hồi căn cứ diễn biến giá thị trường tại thời điểm đánh giá; và tỷ lệ ước tính thu hồi, điều chỉnh theo kinh nghiệm mua lại kim cương trong quá khứ.

Biên lợi nhuận của PNJ cũng đang thu hẹp

Dù chưa tính khoản dự phòng bất thường, hoạt động kinh doanh của PNJ trong quý II vẫn xuất hiện một số dấu hiệu chịu sức ép.

Giá vốn tăng hơn 16%, nhanh hơn tốc độ tăng gần 12% của doanh thu thuần. Vì vậy, lợi nhuận gộp giảm 4%, còn 1.563 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ khoảng 21,5% xuống còn 18,4%.

Doanh thu tài chính cũng chuyển từ dương 24 tỷ đồng sang âm hơn 28 tỷ đồng. PNJ giải thích khoản lỗ tiền gửi bao gồm việc hoàn nhập lãi dự thu không thực hiện do doanh nghiệp tất toán trước hạn một số khoản tiền gửi có kỳ hạn.

Trong khi đó, chi phí lãi vay tăng 74%, từ 32,7 tỷ đồng lên 56,9 tỷ đồng. Tổng chi phí tài chính tăng gần 33%, lên 61,5 tỷ đồng.

Bên cạnh khoản dự phòng 865 tỷ đồng, PNJ còn nâng dự phòng giảm giá hàng tồn kho từ gần 46 tỷ đồng đầu năm lên 410,4 tỷ đồng vào cuối tháng 6, tăng khoảng 364 tỷ đồng. Theo doanh nghiệp, đây là dự phòng đối với hàng hóa hư hỏng, không đạt chất lượng kinh doanh. Báo cáo không cho biết lượng hàng này có liên quan đến sự kiện kim cương hay không.

PNJ vẫn lãi hơn 1.184 tỷ đồng sau 6 tháng

Khoản lỗ quý II chưa khiến PNJ rơi vào tình trạng thua lỗ trong cả nửa đầu năm.

Lũy kế sáu tháng, doanh thu đạt gần 25.951 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.184 tỷ đồng, tăng khoảng 6,2%.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh sáu tháng cũng dương gần 1.990 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm 108 tỷ đồng. PNJ có gần 609 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, cùng hơn 3.294 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn vào cuối tháng 6. Dư nợ vay ngắn hạn giảm từ 4.223 tỷ đồng xuống 3.989 tỷ đồng.

Ban điều hành PNJ đánh giá sự kiện mua lại kim cương không ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp. Tuy nhiên, công ty đồng thời thừa nhận sự kiện này có thể tiếp tục tác động đến kết quả kinh doanh quý III và sáu tháng cuối năm 2026. Mức độ ảnh hưởng cụ thể vẫn phụ thuộc vào diễn biến thực tế và các thông tin có được khi lập báo cáo quý tiếp theo.