Công ty chứng khoán tỷ đô phê duyệt 2 phương án mua cổ phiếu Vingroup và Vinhomes

Theo báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026 của CTCP Chứng khoán VIX (VIX) tiết lộ ngày 27/5, HĐQT công ty đã phê duyệt phương án mua cổ phiếu VHM và ngày 8/6, phê duyệt phương án mua thêm cổ phiếu VIC.

Ngoài ra, trong nửa đầu năm 2026, VIX cũng mua và mua thêm các cổ phiếu EIB, SHB, VPX, VSC, TCB.﻿

Báo cáo quản trị không nêu rõ thời điểm và số lượng cổ phiếu VIX thực hiện giao dịch.﻿

Theo báo cáo tài chính quý 2/2026, trong kỳ, CTCK đã thực hiện giao dịch hơn 258 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch hơn 6.592 tỷ đồng.﻿

Tại ngày 30/6, tổng giá trị hợp lý của các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của VIX đạt 20.819 tỷ đồng, tăng 43% so với đầu năm. Trong đó, giá trị hợp lý của cổ phiếu niêm yết gần 12.707 tỷ đồng, giá trị ghi sổ là 10.489 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý 2, Chứng khoán VIX ghi nhận lợi nhuận trước thuế chỉ gần 75 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tới từ sự suy giảm của mảng tự doanh cùng với biến động chi phí đã khiến hiệu quả kinh doanh đi xuống đáng kể.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của công ty đạt khoảng 3.003 tỷ đồng, tăng 2%. Lợi nhuận trước thuế giảm 89% so với cùng kỳ năm trước xuống khoảng 232 tỷ đồng, và mới chỉ hoàn thành khoảng 8% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026 (2.800 tỷ).

Cổ phiếu VIX đã tăng trần trong phiên giao dịch ngày 30/7, vốn hóa của cổ phiếu là gần 32.000 tỷ đồng.﻿