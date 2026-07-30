Công ty đào kho báu lớn nhất Việt Nam báo lãi quý 2 cao nhất lịch sử 1.400 tỷ

Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico, mã: KSV) - doanh nghiệp do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nắm giữ hơn 98% vốn - vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, trong đó lợi nhuận lập mức cao nhất từ trước đến nay.

Quý II, KSV ghi nhận doanh thu thuần 4.657 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 20,4% lên 47,5%, nhờ giá bán nhiều loại khoáng sản tăng mạnh. Trong khi đó, chi phí bán hàng, quản lý và tài chính chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ, giúp lợi nhuận sau thuế đạt 1.531 tỷ đồng, tăng 223% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.413 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 9.890 tỷ đồng, tăng 42%, còn lãi ròng đạt 2.392 tỷ đồng, tăng 182% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo KSV, kết quả tăng trưởng chủ yếu đến từ việc giá bán bình quân và sản lượng tiêu thụ của nhiều sản phẩm chủ lực đều cải thiện.

Cụ thể, giá đồng tấm bình quân đạt 345,7 triệu đồng/tấn, tăng gần 99 triệu đồng/tấn, trong khi sản lượng tiêu thụ tăng thêm 56 tấn.

Giá vàng bình quân đạt 3,83 tỷ đồng/kg, tăng 1,48 tỷ đồng/kg, sản lượng tiêu thụ tăng 41 kg. Giá bạc bình quân đạt 57,8 triệu đồng/kg, tăng 36,9 triệu đồng/kg, sản lượng tiêu thụ tăng 186 kg.

Đối với tinh quặng manhetit, giá bán bình quân đạt 1,7 triệu đồng/tấn, tăng 130.000 đồng/tấn và sản lượng tiêu thụ tăng thêm 1.070 tấn. Riêng kẽm thỏi có giá bán bình quân đạt 87,7 triệu đồng/tấn, tăng 14,9 triệu đồng/tấn nhưng sản lượng tiêu thụ giảm 717 tấn.

KSV hiện hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản với các sản phẩm chủ lực gồm đồng tấm, vàng, bạc, kẽm thỏi, thiếc thỏi, quặng, gang đúc và phôi thép.

Tại thời điểm 30/6/2026, tổng tài sản hợp nhất của doanh nghiệp vượt 12.000 tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lên tới 3.359 tỷ đồng, gấp khoảng 4 lần đầu năm và tăng 35% so với cuối quý I.

Nợ phải trả ở mức 5.367 tỷ đồng, bao gồm 1.487 tỷ đồng vay nợ tài chính. Vốn chủ sở hữu đạt 6.938 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 4.034 tỷ đồng.

Theo KSV, Tập đoàn cùng các công ty con đang quản lý nhiều mỏ khoáng sản quy mô lớn trên cả nước như mỏ đồng Sin Quyền và mỏ vi kẽm tại Bát Xát (Lào Cai), mỏ chì kẽm Chợ Điền (Bắc Kạn), mỏ chì Lang Hít và mỏ Cúc Đường (Thái Nguyên), mỏ sắt Nà Rụa (Cao Bằng)... Trong đó, Sin Quyền là mỏ đồng lớn nhất Việt Nam.

Các mỏ chủ lực của doanh nghiệp vẫn còn thời gian khai thác tương đối dài. Riêng các mỏ đồng được đánh giá còn thời hạn khai thác khoảng 10-20 năm, mỏ kẽm còn trên 10 năm, trong khi nhiều mỏ thiếc, sắt, vàng và đất hiếm có thời gian khai thác trên 20 năm.

Bên cạnh đó, KSV cũng là chủ đầu tư dự án khai thác và chế biến quặng đất hiếm Đông Pao tại Lai Châu. Đây là mỏ đất hiếm lớn nhất Việt Nam với diện tích gần 133 ha, tổng trữ lượng địa chất quy khô hơn 11,3 triệu tấn, chiếm trên một nửa trữ lượng đất hiếm của cả nước.

KSV giao dịch trên UPCoM từ năm 2016 trước khi chuyển niêm yết sang HNX vào cuối năm 2022.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KSV từng tăng mạnh từ vùng khoảng 30.000 đồng/cổ phiếu (giá đã điều chỉnh) vào cuối năm 2024 lên trên 190.000 đồng/cổ phiếu vào giữa tháng 2/2025. Phiên sáng 30/7/2026, cổ phiếu tăng trần lên mức 101.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 30.500 tỷ đồng.