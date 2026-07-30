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Cập nhật BCTC quý 2/2026 chiều tối ngày 30/7: Vinhomes, Vinpearl, Gemadept báo lãi tăng bằng lần, Hạ tầng GELEX lãi trước thuế 1.000 tỷ

| | Doanh nghiệp

Cập nhật BCTC quý 2/2026 chiều tối ngày 30/7: Vinhomes, Vinpearl, Gemadept báo lãi tăng bằng lần, Hạ tầng GELEX lãi trước thuế 1.000 tỷ

Đạm Cà Mau (DCM) lãi trước thuế quý 2 đạt 1.187 tỷ đồng, tăng 34%. Cú bứt phá này giúp lợi nhuận 6 tháng đầu năm của DCM vượt mốc ngàn tỷ, đạt 2.065 tỷ đồng, tăng trưởng 54% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 2/2026:

Vinpearl (VPL) lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 700 tỷ đồng, tăng trưởng 228%. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Vinpearl mang về 2.519 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng bùng nổ 562% so với cùng kỳ.

Gemadept (GMD) ghi nhận lãi quý 2 đạt 1.550 tỷ đồng, tăng 129%. Tính chung bán niên 2026, Gemadept vượt mốc ngàn tỷ khi đạt 2.267 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 80%.

REE lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 885 tỷ đồng, tăng 7%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, REE cán mốc 1.939 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 12% so với nửa đầu năm 2025.

Hạ tầng GELEX (GEL) báo lãi trước thuế quý 2 đạt 1.070 tỷ đồng, tăng trưởng 24%. Lợi nhuận lũy kế 6 tháng đầu năm của GEL đạt 1.177 tỷ đồng, giảm nhẹ 1%.

6 tháng đầu năm 2026, Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 116.565 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 52.092 tỷ đồng, tăng gần 380% so với 6 tháng đầu năm 2025 và hoàn thành 86,8% kế hoạch cả năm 2026.

Vincom Retail (VRE): lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 1.996 tỷ đồng, tăng trưởng 29%. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, VRE mang về 3.995 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 32% so với nửa đầu năm 2025.

Đạm Cà Mau (DCM): lãi trước thuế quý 2 đạt 1.187 tỷ đồng, tăng 34%. Cú bứt phá này giúp lợi nhuận 6 tháng đầu năm của DCM vượt mốc ngàn tỷ, đạt 2.065 tỷ đồng, tăng trưởng 54% so với cùng kỳ.

Vĩnh Hoàn (VHC): ghi nhận lợi nhuận quý 2 sụt giảm nhẹ 6%, đạt 574 tỷ đồng. Dù vậy, nhờ kết quả tốt từ quý 1, lũy kế bán niên của VHC vẫn đạt 915 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 6%.

Hoa Sen Group (HSG): lãi 446 tỷ đồng trong quý 3 NĐTC 2025 - 2026, tăng trưởng 54%. Tính chung 9 tháng, HSG đạt 693 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ.

APH báo lãi quý 2 đạt 217 tỷ đồng (tăng 5%), nâng lợi nhuận 6 tháng lên 404 tỷ đồng (tăng 52%). Đặc biệt, HII ghi nhận kỷ lục tăng trưởng khi lãi quý 2 vọt lên 192 tỷ đồng (tăng 216%), kéo lợi nhuận bán niên lên 280 tỷ đồng, tăng bùng nổ 331%.

Habeco (BHN): lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 296 tỷ đồng, tăng 51%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Habeco mang về 386 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng 72%.

Mảng bất động sản thương mại ghi nhận AGG bứt phá quý 2 với 281 tỷ đồng lợi nhuận (tăng 186%), lũy kế 6 tháng đạt 289 tỷ đồng (tăng 132%). Trong khi đó, HDC ghi nhận lãi quý 2 sụt giảm 6% xuống 64 tỷ đồng, nhưng lũy kế 6 tháng vẫn đạt 137 tỷ đồng, tăng 62%. DRH Holdings (DRH) tiếp tục lỗ trước thuế quý 2 13 tỷ đồng, kéo mức lỗ 6 tháng lên 37 tỷ đồng.

KSB báo lãi quý 2 đạt 103 tỷ đồng (tăng 139%), lũy kế 6 tháng đạt 139 tỷ đồng (tăng 60%). DHA ghi nhận lãi quý 2 sụt giảm 13% xuống 35 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 68 tỷ đồng (giảm 2%). TCR giảm lỗ quý 2 xuống 5 tỷ đồng, lũy kế bán niên còn lỗ 26 tỷ đồng.

TCM báo lãi quý 2 sụt giảm 44% xuống 57 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 139 tỷ đồng (giảm 31%). MVB sụt giảm 79% lãi quý 2 xuống 29 tỷ đồng, kéo lũy kế bán niên xuống 79 tỷ đồng (giảm 66%).

HHS ghi nhận lợi nhuận quý 2 giảm sâu xuống 48 tỷ đồng do nền so sánh cao cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm, HHS đạt 102 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 2/2026 sắp xếp theo ngành:

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
bctc, quý 2/2026

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