Thị trường gọi xe tại Việt Nam đón "làn gió mới": Ứng dụng có 30 triệu thành viên chính thức gia nhập, không tuyển tài xế, chỉ ghép người đi cùng để chia tiền xăng

Ngày 30/7, BlaBlaCar thông báo nền tảng đi chung xe của hãng đã chính thức sẵn sàng phục vụ người dùng tại Việt Nam. Công ty được thành lập tại Pháp năm 2006, hiện sở hữu cộng đồng khoảng 30 triệu thành viên hoạt động mỗi năm.

Khác với Grab, Be hay Xanh SM, BlaBlaCar không xây dựng đội xe và cũng không kết nối hành khách với tài xế chuyên chạy dịch vụ trong đô thị. Nền tảng nhắm đến những người đang sở hữu ô tô, đã có sẵn kế hoạch di chuyển giữa các tỉnh, thành nhưng trên xe vẫn còn ghế trống.

Chẳng hạn, một chủ xe dự định đi từ TP.HCM đến Đà Lạt có thể đăng thời gian xuất phát, điểm đón, điểm đến và số ghế còn trống lên BlaBlaCar. Những người có cùng hành trình sẽ tìm kiếm chuyến đi, xác nhận chỗ và đóng góp một phần tiền xăng, phí cầu đường cho chủ xe.

Nói cách khác, đây là mô hình số hóa hoạt động "đi nhờ xe có chia phí", thay vì dịch vụ gọi tài xế đến đón theo yêu cầu.

Không kiếm lời từ chuyến đi, chỉ chia tiền xăng

Theo BlaBlaCar, công cụ tính toán trên nền tảng sẽ đề xuất mức đóng góp cho từng hành khách dựa trên quãng đường và giá nhiên liệu tại địa phương.

Mức tiền này được giới hạn ở ngưỡng bù đắp chi phí, không nhằm giúp người lái tạo lợi nhuận từ chuyến đi. Đây cũng là ranh giới quan trọng để BlaBlaCar phân biệt mô hình đi chung xe với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Một chuyến đi trung bình trên nền tảng có khoảng 2,1 người. Với tỷ lệ này, BlaBlaCar cho rằng người lái có thể bù đắp hơn một nửa chi phí nhiên liệu và phí cầu đường nhờ chia sẻ hành trình với người khác.

Người lái chỉ cần đăng điểm xuất phát, điểm đến, thời gian, số ghế trống và mức đóng góp dự kiến. Người có nhu cầu đi cùng tìm kiếm hành trình phù hợp và xác nhận chỗ trên ứng dụng. Hai bên sau đó tự thống nhất điểm gặp và cùng thực hiện chuyến đi.

Ông Nicolas Brusson, đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc BlaBlaCar, cho rằng việc tận dụng các ghế trống trên ô tô cá nhân có thể giúp người lái giảm chi phí, đồng thời mở thêm lựa chọn cho những người cần di chuyển giữa các thành phố.

Đồng loạt tiến vào Đông Nam Á

Việt Nam là một phần trong đợt mở rộng quốc tế lớn nhất của BlaBlaCar trong vòng 10 năm.

Cuối tháng 6, công ty công bố kế hoạch tiến vào 20 quốc gia mới, nâng tổng số thị trường hiện diện từ 21 lên 41. Riêng tại Đông Nam Á, nền tảng đồng loạt triển khai tại Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Thái Lan.

BlaBlaCar cho biết quyết định mở rộng sang Đông Nam Á được đưa ra sau tốc độ tăng trưởng mạnh tại Ấn Độ. Trong năm 2025, số hành khách sử dụng nền tảng tại thị trường này đạt khoảng 19 triệu lượt, tăng 47% so với năm trước và đưa Ấn Độ trở thành thị trường đi chung xe lớn nhất của hãng.

Trước đợt mở rộng, BlaBlaCar công bố có 29 triệu thành viên hoạt động mỗi năm tại 21 quốc gia. Bên cạnh đi chung ô tô, hệ sinh thái của hãng còn tích hợp vé xe buýt và tàu hỏa từ hơn 6.000 đơn vị vận tải. Năm 2024, các dịch vụ của nền tảng phục vụ tổng cộng khoảng 100 triệu lượt hành khách đi chung xe và xe buýt.

Riêng năm 2025, BlaBlaCar cho biết cộng đồng người dùng đã tạo ra 138 triệu lượt kết nối giữa những người có cùng hành trình, giúp các chủ xe tiết kiệm tổng cộng 568 triệu euro chi phí di chuyển. Con số tiết kiệm 568 triệu euro cũng được công ty nhắc lại trong thông báo mở rộng toàn cầu công bố ngày 30/6.

Liệu có trở thành đối thủ của Grab, Be và Xanh SM?

Sự xuất hiện của BlaBlaCar chưa tạo ra một cuộc "đối đầu" trực tiếp với các nền tảng gọi xe đô thị tại Việt Nam.

Grab, Be hay Xanh SM chủ yếu giải quyết nhu cầu di chuyển tức thời: Hành khách đặt chuyến, nền tảng tìm tài xế và điều xe đến đón. Người lái tham gia với mục đích kiếm thu nhập từ hoạt động vận chuyển.

Trong khi đó, trên BlaBlaCar, hành trình phải xuất phát từ nhu cầu di chuyển có sẵn của chủ xe. Người lái không được đặt mức giá nhằm tạo lợi nhuận và chỉ nhận khoản đóng góp cho nhiên liệu, phí cầu đường.

Tác động rõ nét hơn của BlaBlaCar có thể nằm ở phân khúc di chuyển liên tỉnh cự ly trung bình, nơi hành khách hiện lựa chọn giữa xe khách, xe limousine, tàu hỏa, xe hợp đồng hoặc tự tìm người đi chung qua các hội nhóm mạng xã hội.

BlaBlaCar đưa hoạt động vốn diễn ra khá tự phát này lên một nền tảng có hồ sơ người dùng, xác minh số điện thoại, đánh giá sau chuyến đi và lịch sử nhận xét. Trước khi xác nhận, hành khách có thể xem thông tin và các đánh giá trước đây về người lái; chủ xe cũng có quyền lựa chọn người sẽ ngồi cùng mình trong hành trình.

Tuy nhiên, để mô hình phát triển tại Việt Nam, BlaBlaCar sẽ phải giải quyết bài toán đủ người dùng trên từng tuyến, xây dựng niềm tin giữa những người xa lạ và chứng minh khả năng kiểm soát an toàn trong các chuyến đi kéo dài nhiều giờ.

Sự xuất hiện của nền tảng Pháp vì vậy chưa chắc làm đảo lộn ngay thị trường gọi xe. Nhưng BlaBlaCar đang mang đến một lựa chọn mới: Thay vì mỗi ô tô chỉ chở một người trên hành trình liên tỉnh, những chiếc ghế trống có thể được biến thành một nguồn chia sẻ chi phí và xa hơn là một thị trường di chuyển hoàn toàn mới.